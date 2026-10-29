شهردار سبزوار گفت: در حال حاضر، پرونده تخریب پادگان روس ها در سبزوار، در دستگاه قضایی و منتظر صدور رای قطعی است تا مشخص شود سرنوشت نهایی این ملک و اقدامات انجام شده چیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، میثم حسین آبادی شب گذشته در برنامه زنده گفتگوی ویژه خبری صداوسیمای خراسان رضوی درباره تخریب پادگان روس‌ها ها در سبزوار اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳، پس از ابلاغ اصلاحات بافت تاریخی، از اداره میراث فرهنگی استعلام دریافت شد و پاسخ دریافتی این بود که این ملک حدود۳ هزار متر ثبت ملی نشده و در اختیار میراث نیست، اما سردر آن دارای ارزش تاریخی است و خارج از بافت تاریخی محسوب می‌شود.

وی افزود: با وجود اینکه ملک متعلق به یک مالک شخصی است، به دلیل مسائل مربوط به «رفع خطر» در ضلع‌های جنوبی و غربی، شهرداری اخطاریه صادر کرده بود و با این حال، مالک با استفاده از لودر شخصی اقدام به تخریب کرد که سردرب تاریخی نیز در این میان آسیب دید و بخش زیادی از آن تخریب شد.

شهردار سبزوار ادامه داد: شهرداری به محض مشاهده تخریب، از ادامه آن جلوگیری کرد و در حال حاضر، پرونده در دستگاه قضایی بوده و منتظر صدور رای قطعی است تا مشخص شود سرنوشت نهایی این ملک و اقدامات انجام شده چیست.

حسین آبادی در بخش دیگری از این برنامه با اشاره به طرح های در حال اجرا در این شهر، گفت: پروژه بزرگ ارگ امیریه سبزوار با هدف بازآفرینی بافت‌های شهری از ابتدای دهه نود آغاز شده است و این پروژه در ۵ فاز طراحی شده و هدف نهایی آن ایجاد یک مجموعه تجاری است.

وی افزود: کل مجموعه ارگ امیریه پیش از این با مشکلات حقوقی ناشی از فرآیند تملک زمین‌ها توسط شهرداری مواجه بود، اما این مشکلات اکنون کاملاً رفع و حل شده است.

شهردار سبزوار خاطرنشان کرد: در حال حاضر، بخش‌هایی از پروژه به بهره‌برداری رسیده است و در مورد فاز پنجم، حدود ۹۲ تا ۹۳ درصد اسکلت‌بندی انجام شده است و شهرداری برای تکمیل فاز پنجم پروژه، به‌دنبال جذب سرمایه‌گذار است تا مراحل نهایی کار با موفقیت انجام شود.