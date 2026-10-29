به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از نیروی دریایی سپاه یگان جنگ الکترونیک این نیرو طی یک عملیات آفندی، موفق شده است یک فروند پهپاد آمریکایی MQM-۱۷۰ را در غرب تنگه هرمز، پس از کشف و شناسایی، با در اختیار گرفتن سامانه‌های هدایت و کنترل، به‌صورت سالم بر زمین بنشاند.

بر اساس اطلاعیه منتشرشده، مأموریت این پهپاد، شناسایی سامانه‌های پدافند هوایی ایران در سواحل خلیج فارس و تنگه هرمز بوده است. همچنین بررسی اطلاعات بازیابی‌شده از این پرنده نشان می‌دهد که مبدأ پرواز آن در سواحل یکی از کشورهای جنوبی خلیج فارس قرار داشته است.

اهمیت این عملیات در آن است که پهپاد بدون انهدام فیزیکی به دست نیروهای ایرانی افتاده و امکان بررسی تجهیزات، داده‌های ذخیره‌شده و جزئیات مأموریت آن فراهم شده است.

پهپاد MQM-۱۷۰ Outlaw ساخت شرکت آمریکایی «گریفون هوافضا» است که در اصل برای شبیه‌سازی تهدیدات هوایی، آزمایش سامانه‌های پدافندی و آموزش نیروهای دفاع هوایی طراحی شده است. این خانواده از پهپادها، به‌ویژه نمونه MQM-170C Outlaw G2، امکان حمل دوربین‌ها، حسگرها و تجهیزات گوناگون را دارد و می‌تواند علاوه بر ایفای نقش هدف پرنده، برای آزمایش و ارزیابی واکنش سامانه‌های پدافندی نیز به کار گرفته شود.

در چنین مأموریت‌هایی، هدف صرفاً تصویربرداری از مواضع نظامی نیست؛ بلکه بررسی نحوه واکنش پدافند، شناخت توان آشکارسازی اهداف و ارزیابی عملکرد سامانه‌های دفاع هوایی نیز می‌تواند اهمیت داشته باشد.

از این منظر، به دست گرفتن کنترل یک پهپاد و فرود سالم آن، فراتر از مقابله با یک هدف هوایی است و می‌تواند دستاوردی اطلاعاتی در شناخت تجهیزات و شیوه اجرای مأموریت‌های طرف مقابل به همراه داشته باشد.