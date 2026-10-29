مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه جانبازان سند‌های زنده عزت و مقاومت ملت ایران هستند گفت:روحیه جهادی و آمادگی این یادگاران دوران دفاع مقدس برای دفاع از کشور نشان‌دهنده زنده بودن فرهنگ ایثار و مقاومت در جامعه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ، علی‌اکبر سلمانی در دیدار با پنج جانباز ۷۰ درصد دوران دفاع مقدس در تبریز اظهار کرد: این جانبازان در دوران دفاع مقدس با نثار سلامتی خود از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور دفاع کردند و امروز نیز با همان ایمان و اراده استوار پایبندی خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی نشان می‌دهند.

وی با اشاره به تحمل سال‌ها درد و رنج ناشی از مجروحیت از سوی جانبازان افزود: سخنان این یادگاران دفاع مقدس درباره آمادگی برای مقابله با دشمنان ایران بیانگر عمق ایمان، بصیرت و عشق آنان به میهن است روحیه‌ای که باید به‌ عنوان میراثی ارزشمند به نسل‌های آینده منتقل شود.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان‌شرقی با تاکید بر اینکه فرهنگ ایثار و شهادت به دوران دفاع مقدس محدود نیست گفت: این فرهنگ همچنان در وجود جانبازان، آزادگان، خانواده‌های شهدا و نسل جوان کشور زنده است و از پشتوانه‌های اقتدار و سربلندی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.

سلمانی خدمت به جانبازان و خانواده‌های آنان را مسئولیتی دینی، انقلابی و ملی دانست و خاطرنشان کرد: پیگیری مسائل و رفع دغدغه‌های این قشر و حضور مستمر در کنار آنان از وظایف بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

وی با قدردانی از همسران جانبازان نقش آنان را در سال‌ها مراقبت و همراهی با این یادگاران دفاع مقدس ارزشمند توصیف کرد و گفت: همسران جانبازان با تحمل دشواری‌های زندگی و پرستاری از آنان در مسیر ایثار و فداکاری سهیم هستند.

عبدالرزاق میراب مشاور استاندار آذربایجان‌شرقی در امور ایثارگران نیز در این دیدار‌ها با تجلیل از روحیه انقلابی جانبازان ۷۰ درصد اظهار کرد: این جانبازان با گذشتن از آسایش و سلامتی خود برای حفظ امنیت و عزت ایران فداکاری کردند.

میراب افزود: اعلام آمادگی جانبازانی که سال‌ها آثار مجروحیت دوران دفاع مقدس را تحمل کرده‌اند، برای مقابله با دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی پیام روشنی از پایداری ملت ایران و تداوم روحیه مقاومت در کشور دارد.

گفتنی است سلمانی مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان‌شرقی به همراه عبدالرزاق میراب مشاور استاندار در امور ایثارگران با حضور در منازل پنج جانباز ۷۰ درصد دوران دفاع مقدس به نام‌های عباس دانش‌آرا، بیت‌الله عبدی، شهروز افخمی، قادر محمدی و رضا توسلی ضمن گفتگو با آنان از نزدیک در جریان وضعیت زندگی و مسائل این جانبازان قرار گرفتند.

در پایان این دیدارها با اهدای لوح سپاس از ایثارگری و فداکاری این جانبازان سرافراز تجلیل شد.