رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز کشور در نشست ایلام، مدرسه‌سازی را سرمایه‌گذاری برای آینده کشور دانست و بر تبدیل کمک به آموزش و پرورش به یک فرهنگ عمومی تأکید کرد.

کمک به آموزش و پرورش باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود

کمک به آموزش و پرورش باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «حمیدرضا شاه‌حسینی» رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز کشور در جلسه هم‌اندیشی رؤسا و مدیران عامل مجمع خیرین مدرسه‌ساز و مدیران آموزش و پرورش شهرستان‌های استان ایلام گفت: همان‌طور که نماز یک واجب الهی است، کمک به آموزش و پرورش نیز باید در فرهنگ عمومی جامعه جایگاه ویژه‌ای داشته باشد و همه ما برای ساختن آینده نسل‌های بعدی پای کار باشیم.

وی با بیان اینکه مردم ایران علاقه‌مند به مشارکت در امور خیر هستند، افزود: باید زمینه‌ای فراهم شود که این ظرفیت مردمی بیش از گذشته در مسیر مدرسه‌سازی قرار گیرد؛ چراکه سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش، سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است.

شاه‌حسینی با اشاره به تداوم فعالیت خیرین مدرسه‌ساز در سال‌های اخیر تصریح کرد: با وجود شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی، خیرین از مدرسه‌سازی دست نکشیده‌اند و همچنان پای کار هستند و باید از این ظرفیت ارزشمند به بهترین شکل استفاده کنیم.

وی همچنین بر ضرورت تقویت جشنواره‌های خیرین مدرسه‌ساز تأکید کرد و گفت: جشنواره‌های خیرین باید با جدیت برگزار شود و حضور مسئولان در این برنامه‌ها می‌تواند به افزایش مشارکت‌های مردمی کمک کند.

وی با اشاره به دستاوردهای اخیر در حوزه مدرسه‌سازی کشور، اظهار کرد: مهرماه امسال به همت خیران و با پیگیری سازمان نوسازی مدارس، دو هزار و ۳۳۱ مدرسه در سراسر کشور در آیینی با حضور رئیس‌جمهوری افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور افزود: همچنین یک‌هزار و ۳۰۰ فضای آموزشی که در جنگ‌های تحمیلی ۱۲ و ۴۰ روزه و زیر موشک‌باران و تهاجم ددمنشانه دشمنان در مناطق مختلف کشور آسیب دیده بودند، با مشارکت و ایثارگری خیران، گروه‌های جهادی، نوسازی مدارس و مجموعه آموزش و پرورش بازسازی شدند.

«ایرج زینی‌وند» مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام، نیز در این مراسم با قدردانی از مشارکت خیرین مدرسه‌ساز گفت: همراهی خیرین نقش مهمی در توسعه و بهسازی فضا‌های آموزشی دارد و امیدواریم با تداوم این مشارکت‌ها، روند اجرای طرح‌های آموزشی و پرورشی در استان شتاب بیشتری بگیرد.

وی با اشاره به اهمیت مردم‌پایه بودن نظام جمهوری اسلامی اظهار کرد: مشارکت مردم و خیرین در عرصه‌های مختلف، از جمله مدرسه‌سازی، می‌تواند زمینه‌ساز تحقق عدالت آموزشی، توسعه متوازن و ارتقای کیفیت فضا‌های آموزشی و پرورشی در استان باشد.

«جلال حمره» مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ایلام، نیز در این مراسم گفت: ۹۱ مدرسه آسیب‌دیده در استان با مشارکت خیرین مدرسه‌ساز ترمیم و بازسازی شده‌اند.

وی با قدردانی از حمایت‌های مسئولان استان افزود: استاندار ایلام و مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان همواره از اجرای پروژه‌های این حوزه حمایت کرده‌اند و این همراهی در پیشبرد طرح‌های آموزشی استان مؤثر بوده است.