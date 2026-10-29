در روز نخست مسابقات جهانی کشتی آزاد در آستانه، هر دو ستاره مازندرانی تیم ملی با باخت‌های تلخ مواجه شدند؛ یزدانی در صدم ثانیه و عموزاد در یک‌چهارم نهایی، امیدهای طلای خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، روز نخست رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در آستانه قزاقستان، برای کشتی مازندران و تیم ملی ایران، روزی تلخ و پر از حسرت رقم خورد. حسن یزدانی و رحمان عموزاد، دو ستاره مازندرانی تیم ملی، هر دو در حالی که تا آستانه پیروزی پیش رفته بودند، در نهایت طعم باخت را چشیدند و برای رسیدن به مدال برنز، باید چشم به صعود حریفان خود به دیدار فینال بدوزند.

یزدانی؛ باخت در صدم ثانیه

کاپیتان تیم ملی کشتی آزاد ایران، کار خود را در وزن جدید ۹۷ کیلوگرم با یک پیروزی قاطع آغاز کرد. او در دور نخست مقابل «کیم پور اون» از کره جنوبی، با نتیجه ۱۱ بر صفر به برتری رسید و نشان داد که با شرایط وزن جدید کاملاً سازگار شده است.

اما در دور دوم، مقابل آرش یوشیدا، کشتی‌گیر ایرانی‌الاصل تیم ملی ژاپن و دارنده مدال برنز جهان، اتفاقی غیرمنتظره رخ داد. یزدانی تا یک‌صدم ثانیه مانده به پایان مبارزه، با نتیجه ۵ بر ۴ از حریف خود پیش بود. اما در همان لحظات پایانی، با یک خاک شدن، دو امتیاز از دست داد و سپس با اعتراض ناموفق کادر فنی و اضافه شدن یک امتیاز دیگر به حریف، در نهایت با نتیجه ۷ بر ۵ مغلوب شد.

این باخت به معنای حذف قطعی یزدانی نیست. او برای حضور در جدول شانس مجدد و کسب مدال برنز، باید منتظر صعود آرش یوشیدا به دیدار فینال باشد.

عموزاد؛ از طوفان تا زمین‌گیری

رحمان عموزاد، دارنده دو مدال طلای جهان و یک نقره المپیک، در وزن ۶۵ کیلوگرم با نمایشی بی‌نقص کار خود را آغاز کرد. او در دور نخست مقابل «ایوب موسایف» از بلژیک، با نتیجه ۱۳ بر ۲ و با ضربه فنی به پیروزی رسید. عموزاد در دور دوم نیز با انگیزه‌ای مضاعف به مصاف «احمد دومان»، دارنده مدال نقره جهان از ترکیه رفت و این حریف قدرتمند را با نتیجه تحسین‌برانگیز ۹ بر صفر شکست داد و جواز حضور در مرحله یک‌چهارم نهایی را کسب کرد.

اما در این مرحله، مقابل وازگن توانیان از ارمنستان، دارنده مدال برنز جهان و یکی از حریفان سرسخت وزن ۶۵ کیلوگرم، اتفاقی تلخ رخ داد. عموزاد که انتظار می‌رفت با توجه به عملکرد درخشانش در دور‌های قبل، این مبارزه را نیز با پیروزی پشت سر بگذارد، در نهایت با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب توانیان شد و از رسیدن به نیمه‌نهایی بازماند.

این باخت، ضربه‌ای سنگین برای عموزاد و کشتی ایران بود؛ چرا که او یکی از امید‌های اصلی کسب مدال طلا در این وزن محسوب می‌شد. با این حال، او نیز مانند یزدانی، برای حضور در جدول شانس مجدد و کسب مدال برنز، باید منتظر صعود وازگن توانیان به دیدار فینال باشد.