به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس اعلام اداره کل هواشناسی استان، در شبانه‌روز گذشته گتوند با ۷۶ درصد، ایذه و شوش با ۷۳ درصد و صفی‌آباد دزفول با ۷۲ درصد، بیشترین میزان رطوبت نسبی را ثبت کردند.

همچنین میزان رطوبت در آبادان ۷۱، شادگان و هویزه ۷۰، ایستگاه کشاورزی اهواز ۶۸، بستان ۶۶، فرودگاه اهواز ۶۲، بندر ماهشهر ۵۶، بهبهان ۵۱، رامشیر و هندیجان ۵۰ درصد گزارش شد.

رطوبت نسبی در شوشتر ۴۹، لالی و مسجدسلیمان ۴۶، امیدیه ۴۵، رامهرمز ۴۲، دزپارت ۴۰، هفتکل ۳۷، آغاجاری ۳۴ و حسینیه ۳۲ درصد ثبت شد.

براساس این گزارش، میانگین رطوبت سطحی در ۲۳ ایستگاه هواشناسی خوزستان ۵۵.۶ درصد بوده است.