به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، در جریان بازدید از طرح‌های عمرانی و آبادانی شهرستان تکاب در استان آذربایجان غربی، وارد روستای «قینرجه» شد و مورد استقبال گرم اهالی این روستا قرار گرفت.

عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، در بدو ورود به روستای قینرجه با اهالی و کشاورزان این منطقه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار صمیمانه، روستاییان ضمن خیرمقدم به معاون رئیس‌جمهور، به بیان دغدغه‌ها و مشکلات خود به‌ویژه پایین بودن قیمت خرید تضمینی و واسطه‌گری در فروش محصولات کشاورزی پرداختند. حسین‌زاده نیز با بررسی موانع موجود بر سر راه عرضه و فروش محصولات، بر اهتمام و حمایت جدی دولت از تلاشگران عرصه کشاورزی تاکید کرد.



بازدید از مجموعه گردشگری و آب‌گرم قینرجه

معاون رئیس‌جمهور در ادامه برنامه سفر خود، به همراه فرماندار تکاب، مدیرکل امور روستایی استان و جمعی از مسئولان محلی، از مجموعه گردشگری و چشمه آب‌گرم قینرجه بازدید کرد.

در جریان این بازدید، مسئولان محلی با ارائه گزارشی از روند احداث این پروژه اعلام کردند: «برای راه‌اندازی این مجموعه، تسهیلاتی به مبلغ ۳.۵ میلیارد تومان از محل طرح‌های درآمدزایی دهیاری‌ها اختصاص یافته و هزینه شده است.»

حسین‌زاده با اشاره به پتانسیل بالای این منطقه در جذب گردشگر، علت مسقف نبودن مجتمع جهت بهره‌برداری در فصول سرد سال را جویا شد. مدیر این مجموعه، کمبود «سرمایه در گردش» را مانع اصلی توسعه، تجهیز و سرپوشیده کردن این مرکز عنوان کرد و خواستار حمایت‌های اعتباری بیشتر شد.