برنامه‌های سیزدهمین اجلاس سازمان کشور‌های ترک در روز‌های ۲۹ و ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ در آنکارا برگزار می‌شود. نشست شورای وزیران امور خارجه امروز تشکیل شده و نشست سران فردا به میزبانی رجب طیب اردوغان برگزار خواهد شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ موضوع اجلاس امسال «قرن ترک؛ وحدت در زبان، اندیشه و عمل» اعلام شده است. نمایندگان کشور‌های عضو و ناظر در این نشست حضور دارند.

در دستور کار اجلاس، همکاری در زمینه‌های تجارت و سرمایه‌گذاری، حمل‌ونقل و ارتباطات، انرژی، تحول دیجیتال، فرهنگ و همکاری‌های انسانی قرار دارد. تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی نیز بررسی خواهد شد.

در این اجلاس، ترکیه قرار است ریاست دوره‌ای سازمان را از آذربایجان تحویل بگیرد. همچنین انتظار می‌رود درباره دبیرکل جدید و اولویت‌های دوره بعدی سازمان تصمیم‌گیری شود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، در پایان نشست سران، مجموعه‌ای از اسناد همکاری و بیانیه آنکارا بررسی و تصویب خواهد شد.