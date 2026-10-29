به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه‌ساز کاشان گفت: نیمی از اعتبار ساخت این مدرسه را خیران تأمین می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود این طرح تا ۱۸ ماه آینده به آموزش‌وپرورش شهرستان تحویل داده شود.

محمد کتابچی افزود: این مدرسه در زمینی به مساحت ۲ هزار مترمربع ساخته می‌شود و شامل شش کلاس آموزشی، هفت کارگاه، کتابخانه، آزمایشگاه، سالن اجتماعات و سایت است.

وی همچنین گفت: تا پایان سال، ۱۷ مدرسه با‌ی بیش از هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه افتتاح و ساخت سه مدرسه دیگر آغاز می‌شود.