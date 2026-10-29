همزمان با آغاز فصل برداشت زعفران از ۵۵ هکتار از اراضی آذربایجان‌غربی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان از این محصول به عنوان راهکاری کلیدی برای مدیریت بهینه منابع آب، تغییر هوشمند الگوی کشت و پایداری اقتصاد روستایی یاد کرد.

پیش‌بینی تولید نزدیک به ۲۰۰ کیلوگرم زعفران و ایجاد هزاران روز اشتغال در آذربایجان غربی

پیش‌بینی تولید نزدیک به ۲۰۰ کیلوگرم زعفران و ایجاد هزاران روز اشتغال در آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، محمدرضا اصغری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی، در آیین آغاز فصل برداشت زعفران در استان، بر ضرورت حرکت به سمت محصولات کم‌آب‌بر و با ارزش افزوده بالا تأکید کرد و این حوزه را یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار کشاورزی منطقه برشمرد.

اصغری با اشاره به لزوم بازنگری در الگوی کشت با توجه به بحران منابع آبی تصریح کرد: با توجه به چالش‌های موجود در حوزه آب، کشت محصولات کم‌آب‌بری همچون زعفران که نیاز آبی بسیار اندکی دارد، پاسخی مناسب و کارآمد به ضرورت مدیریت هوشمند منابع آب در منطقه محسوب می‌شود.

وی با ارائه آماری از روند تولید افزود: بر اساس برآورد‌های کارشناسی، با میانگین برداشت ۳.۵ کیلوگرم در هر هکتار، پیش‌بینی می‌شود مجموع برداشت زعفران در سطح ۵۵ هکتار از اراضی استان در سال جاری به نزدیک ۱۹۵ کیلوگرم برسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی همچنین بر جایگاه کلیدی این محصول در رونق اقتصاد روستایی تأکید کرد و گفت: توسعه کشت زعفران در سطح استان، زمینه ایجاد بیش از ۸ هزار روز اشتغال غیرمستقیم را فراهم کرده است که این امر نقش مستقیمی در تقویت زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و معیشت روستاییان دارد.

اصغری در پایان خاطرنشان کرد: برای غلبه بر چالش‌هایی نظیر خرد بودن اراضی و بالابودن هزینه‌های تولید، جهاد کشاورزی حمایت‌های ویژه‌ای شامل اعطای تسهیلات بانکی، ارائه مشاوره‌های تخصصی و بهره‌گیری از فناوری‌های دانش‌بنیان را در دستور کار قرار داده است تا کیفیت محصول و سودآوری کشاورزان ارتقا یابد.