معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان‌غربی بر ضرورت ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ پدافند غیرعامل در جامعه و نقش مؤثر دستگاه‌های اجرایی در پیشگیری از تهدیدات و کاهش آسیب‌پذیری‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه هماهنگی برنامه‌های پدافند غیرعامل در استان به ریاست معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان‌غربی و با حضور مدیران کل دفاتر این معاونت و همکاران حوزه پدافند غیرعامل برگزار شد.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان‌غربی در این جلسه با تأکید بر ضرورت ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ پدافند غیرعامل در جامعه، بر نقش مؤثر دستگاه‌های اجرایی در پیشگیری از تهدیدات و کاهش آسیب‌پذیری‌ها تأکید کرد.

مهدی حداد با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در توسعه و گسترش فرهنگ پدافند غیرعامل، افزود: آگاهی‌بخشی عمومی، ارتقای آمادگی و توجه به اصول پیش‌بینی و پیشگیری، از مؤلفه‌های مهم در کاهش مخاطرات و افزایش تاب‌آوری جامعه به شمار می‌روند.

وی همچنین بر ضرورت هماهنگی و تعامل دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌ریزی منسجم و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای برای تبیین اهمیت پدافند غیرعامل تأکید کرد.

در ادامه این نشست، اعضای جلسه به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود درخصوص اجرای برنامه‌های مرتبط با پدافند غیرعامل پرداخته و موضوعاتی از جمله برگزاری مانور‌های تخصصی، حضور مسئولان ذی‌ربط در صداوسیمای مرکز استان و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها برای اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی و ترویج فرهنگ پدافند غیرعامل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.