کارشناس هواشناسی استان خراسان‌رضوی گفت: روزهای جمعه و اوایل هفته‌ آینده، افزایش باد لحظه‌ای در برخی نقاط همراه با خیزش گردوخاک، افزایش ابر، رگبار باران با احتمال آبگرفتگی و روانآب در برخی نقاط استان به‌ویژه ارتفاعات و نیمه شمالی دور از انتظار نیست.

زهرا عنایتی در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، اظهار کرد: براساس تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی؛ امروز در غالب نقاط استان، استقرارجوی به نسبت پایدار حاکم است. در ساعات شب و اوایل صبح در گردنه های کوهستانی و سردسیر شمالی استان، تشکیل مه و کاهش میدان دید روی می‌دهد.

وی افزود: روزهای جمعه و اوایل هفته‌ آینده، افزایش باد لحظه‌ای در برخی نقاط همراه با خیزش گردوخاک، افزایش ابر، رگبار باران با احتمال آبگرفتگی و روانآب در برخی نقاط استان به‌ویژه ارتفاعات و نیمه شمالی دور از انتظار نیست. همچنین، از عصر روز دوشنبه، با ورود سامانه ناپایدار جدید، بر گستره و حجم بارش‌ها و شدت وزش باد در سطح استان افزوده خواهد شد.

کارشناس هواشناسی استان خراسان‌رضوی ادامه داد: از نظر دمایی، روز جمعه تا یکشنبه، روند تدریجی افزایش دمای روزانه پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: دمای مشهد مقدس امروز در گرم‌ترین زمان به ۲۰ درجه می رسد. امشب نیز دمای مشهد به ۶ درجه سانتیگراد می‌رسد.

عنایتی افزود: نوسانات دمایی مشهد برای فردا بین ۶ تا ۲۱ درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.