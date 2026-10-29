با هدف پشتیبانی از معیشت و فعالیت‌های تولیدی عشایر اعتبارات حوزه عشایری شهرستان هامون در سال‌جاری با رشد ۱۷۱ درصدی به ۸۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان ،مدیرکل امور عشایر سیستان و بلوچستان گفت: این اعتبارات با حمایت استانداری سیستان و بلوچستان و پیگیری‌های فرمانداری هامون افزایش یافت.

کمالی افزود: بسته حمایتی شامل فنس، مخازن سیار چرخ‌دار آبرسانی و آبشخور دامی است با نظارت فرمانداری در بین بیش از ۹۰۰ خانوارعشایر شهرستان هامون توزیع می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از معیشت و فعالیت‌های تولیدی عشایر بیان کرد: پیگیری اجرای طرح توزیع علوفه یارانه‌ای از جمله برنامه‌های حمایتی این مجموعه برای کمک به دامداران عشایری است.

کمالی تأکید کرد: تأمین تجهیزات مورد نیاز برای آبرسانی و نگهداری دام می‌تواند بخشی از مشکلات جامعه عشایری را کاهش دهد و به تداوم فعالیت‌های تولیدی و حمایت از معیشت این قشر کمک کند.

وی با اشاره به نقش جامعه عشایری در تولید و اقتصاد استان گفت: عشایر حدود ۲۵ درصد گوشت قرمز و ۳۵ درصد صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان را تولید می‌کنند و از ظرفیت‌های مهم اقتصادی و پدافند غیرعامل به‌شمار می‌روند.