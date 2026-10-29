محمد خدایی، عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان، به‌عنوان یکی از ۲ درصد پژوهشگران برتر جهان انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان گفت: دکتر خدایی با انتشار بیش از ۹۰ مقاله علمی و پژوهشی در زمینه مواد زیستی و مهندسی پزشکی در نشریات بین‌المللی، موفق به کسب این عنوان شده است.

مرتضی زاهدی افزود: دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان زیرمجموعه دانشگاه فنی و مهندسی اصفهان است و ۴۲ استاد در این دانشکده مشغول تدریس هستند.

محمد خدایی نیز با اشاره به کاربرد مواد زیستی در صنعت پزشکی گفت: این مواد در ساخت ایمپلنت‌ها کاربرد دارند و می‌توانند در تسریع درمان و کاهش درد بیماران مؤثر باشند.