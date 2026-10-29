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به مناسبت هفته بسیج دانشآموزی و فرارسیدن هشتم آبان، سالروز شهادت شهید محمدحسین فهمیده، جمعی از دانشآموزان و مربیان با نماینده ولی فقیه در استان دیدار کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، به مناسبت هفته بسیج دانشآموزی و فرارسیدن هشتم آبان، سالروز شهادت شهید محمدحسین فهمیده، جمعی از دانشآموزان و مربیان با نماینده ولی فقیه در استان دیدار کردند.
نماینده ولی فقیه در استان در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره دانشآموز شهید محمدحسین فهمیده و شهدای دانشآموز گفت: برخی از افراد به ارزشهایی دست مییابند که ثارالله میشوند و برای آن هیچ قیمتی نمیتوان تعیین کرد.
آیتالله عبادی با اشاره به تفاوتهای بین انسانها و حیوانات گفت: انسانها با حیوانات پنجاه تفاوت دارند و یکی از تفاوتها اراده است که خداوند به انسانها عطا کرده است.
وی گفت: ایران اسلامی سرزمین ارادههاست و شما دانشآموزان مصداق «ما میتوانیم» هستید.
هشتم تا سیزدهم آبان به عنوان هفته بسیج دانشآموزی نامگذاری شده است.