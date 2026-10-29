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رئیس کل دادگستری خوزستان از برگزاری ۵ هزار و ۴۳ دادگاه علنی برخط در شعب قضایی استان از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، علی دهقانی، رئیس کل دادگستری خوزستان، با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی استان در اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه، ۵ هزار و ۴۳ دادگاه علنی برخط در شعب مختلف قضایی خوزستان برگزار شده است که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۸۳ درصد افزایش نشان میدهد.
وی افزود: برگزاری دادگاههای علنی بهصورت برخط، زمینه شفافتر شدن روند رسیدگیهای قضایی، افزایش آگاهی حقوقی جامعه و تقویت اعتماد عمومی به احکام قضایی را فراهم میکند.
دهقانی با اشاره به دیگر مزایای این شیوه دادرسی گفت: کاهش هزینهها و جلوگیری از ترددهای غیرضروری به مراجع قضایی از دیگر دستاوردهای برگزاری دادگاههای برخط است. همچنین این جلسات فرصت مناسبی برای استادان، دانشجویان و پژوهشگران رشته حقوق فراهم میکند تا با روند رسیدگیهای قضایی آشنا شوند.
رئیس کل دادگستری خوزستان تأکید کرد: توسعه عدالت الکترونیک و استفاده حداکثری از فناوریهای نوین با هدف تسریع در رسیدگی به پروندهها، تکریم اربابرجوع و افزایش شفافیت، با جدیت در حوزههای قضایی استان دنبال میشود.