به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، علی دهقانی، رئیس کل دادگستری خوزستان، با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی استان در اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه، ۵ هزار و ۴۳ دادگاه علنی برخط در شعب مختلف قضایی خوزستان برگزار شده است که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۸۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی افزود: برگزاری دادگاه‌های علنی به‌صورت برخط، زمینه شفاف‌تر شدن روند رسیدگی‌های قضایی، افزایش آگاهی حقوقی جامعه و تقویت اعتماد عمومی به احکام قضایی را فراهم می‌کند.

دهقانی با اشاره به دیگر مزایای این شیوه دادرسی گفت: کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از تردد‌های غیرضروری به مراجع قضایی از دیگر دستاورد‌های برگزاری دادگاه‌های برخط است. همچنین این جلسات فرصت مناسبی برای استادان، دانشجویان و پژوهشگران رشته حقوق فراهم می‌کند تا با روند رسیدگی‌های قضایی آشنا شوند.

رئیس کل دادگستری خوزستان تأکید کرد: توسعه عدالت الکترونیک و استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین با هدف تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، تکریم ارباب‌رجوع و افزایش شفافیت، با جدیت در حوزه‌های قضایی استان دنبال می‌شود.