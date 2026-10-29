استاندار اصفهان گفت: در این استان با دغدغه کاهش ناترازی انرژی، ساخت ۵ هزار و ۷۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی تا پایان سال در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ استاندار اصفهان در آیین افتتاح و کلنگ‌زنی طرح‌های خورشیدی طالخونچه با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های تأمین انرژی گفت: استان اصفهان با هدف‌گذاری احداث پنج هزار و ۷۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی تا پایان سال، به دنبال کاهش ناترازی انرژی و حمایت از فعالیت صنایع است؛ هدفی که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مشارکت مردم می‌تواند با سرعت بیشتری دنبال شود.

مهدی جمالی نژاد با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی افزود: طرح‌هایی که با حضور و سرمایه‌گذاری مردم شکل می‌گیرند، علاوه بر ارزش اقتصادی و توسعه‌ای، موجب تقویت همدلی اجتماعی و پیوند بیشتر مردم با روند پیشرفت منطقه می‌شوند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: اصفهان در زمینه توسعه انرژی خورشیدی از جایگاه برجسته‌ای برخوردار است و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده داشته باشد.

استاندار اصفهان با اشاره به اعلام آمادگی یکی از سرمایه‌گذاران برای احداث پنج هزار مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی در شهرستان مبارکه، این موضوع را نشانه‌ای از ظرفیت بالای سرمایه‌گذاری در منطقه دانست و بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران و تسهیل اجرای طرح‌های انرژی تجدیدپذیر تأکید کرد.

وی با بیان اینکه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی برای استان اصفهان اهمیتی دوچندان دارد، ادامه داد: اصفهان سهم قابل‌توجهی از صنایع کشور را در خود جای داده و به همین دلیل، از استان‌های پرمصرف در حوزه انرژی به شمار می‌رود.

جمالی‌نژاد افزود: ناترازی انرژی آسیب‌های جدی به فعالیت صنایع استان وارد می‌کند و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند در کاهش این مشکلات و تأمین پایدارتر انرژی نقش مؤثری داشته باشد.