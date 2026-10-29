مدیرکل فرآورده‌های دارویی سازمان غذا و دارو، از الزام ارسال نمونه‌های دارویی مکشوفه و نمونه‌های اخذ شده از واحد‌های تولیدی به آزمایشگاه مرجع از طریق سامانه لیمز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اکبر عبداللهی‌اصل مدیرکل فرآورده‌های دارویی سازمان غذا و دارو، اظهار کرد: نمونه‌های دارویی مکشوفه ارجاع‌شده از سوی مراجع قضایی، دادگاه‌ها و پلیس مبارزه با مواد مخدر باید از طریق سامانه آزمایشگاه مرجع غذا و دارو (LIMS) ارسال شوند تا بررسی‌های لازم برای تعیین ماهیت آنها انجام گیرد.

وی افزود: نمونه‌های اخذ شده از کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی در جریان بازدید‌ها و بازرسی‌ها نیز باید حسب مورد از طریق این سامانه به آزمایشگاه مرجع ارسال شوند و نتایج بررسی‌ها پس از دریافت، به اداره کل دارو اعلام شود.

مدیرکل فرآورده‌های دارویی سازمان غذا و دارو تأکید کرد: معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی در صورت نداشتن دسترسی به سامانه لیمز، باید موضوع را از طریق دفتر تحول دیجیتال و امنیت فضای مجازی سازمان پیگیری کنند.

عبداللهی‌اصل افزود: اجرای این فرآیند با هدف ساماندهی ارسال نمونه‌ها، تسهیل بررسی‌های آزمایشگاهی و پیگیری نتایج مرتبط با فرآورده‌های دارویی انجام می‌شود.