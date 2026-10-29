به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه ستاد مرکزی اربعین کشور با حضور دستگاه‌های ملی و استان‌های هدف، در وزارت کشور برگزار شد.

در این جلسه جانشین ستاد اربعین آذربایجان‌غربی با تشریح اقدامات انجام شده برای میزبانی از زائران اربعین حسینی، گفت: آذربایجان‌غربی امسال برای پنجمین سال متوالی میزبان زائران ایرانی و خارجی بود و با اتخاذ تدابیر لازم، برگزاری منظم جلسات ستاد و فعالیت کمیته‌های ۱۶گانه، بخش قابل‌توجهی از مشکلات سال‌های گذشته کاهش یافت.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به ظرفیت‌های مرزی آذربایجان‌غربی افزود: امسال شاهد ورود زائران خارجی، به‌ویژه زائران حوزه قفقاز، از مرز بازرگان و تردد زائران اربعین از مرز تمرچین بودیم که این موضوع بر اهمیت جایگاه استان در تسهیل تردد زائران تأکید دارد.

مهدی حداد همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده برای ارائه خدمات به زائران، خاطرنشان کرد: امسال ۷۲ موکب در سطح آذربایجان‌غربی برای خدمت‌رسانی به زائران در داخل استان، اقلیم کردستان عراق و کشور عراق سازماندهی شد.

وی در پایان از ایجاد ظرفیت پارکینگ برای ۷۲۰۰ خودرو و پیش‌بینی فضای اسکان برای یک‌هزار نفر خبر داده و افزود: مجموعه این اقدامات با هدف ارتقای سطح خدمات‌رسانی، تسهیل تردد و فراهم کردن شرایط سفر امن و آسان برای زائران اربعین حسینی انجام شد.

در این جلسه اقدامات و تمهیدات اجرایی آذربایجان غربی در حوزه میزبانی از زائران و تسهیل تردد آنان از مسیر‌های مرزی مورد تشریح قرار گرفت.