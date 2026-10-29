تعمیر خط اصلی انتقال آب، از ظهر دیروز بخش‌هایی از شهر کرمان را، با کاهش فشار و گاهی قطعی آب رو‌به‌رو کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، مدیر عامل آب وفاضلاب استان کرمان در ارتباط تلفنی با خبر گزاری صداوسیما درباره پیگیری روند تعمیر خط اصلی انتقال گفت: تا دو ساعت دیگر،در همه مناطق دچار مشکل قطعی آب در شهر کرمان به ویژه خیابان های شهید مصطفی خمینی وشهید نگارستانی،فشار شبکه به وضع عادی، باز خواهد گشت.

قطعی و کاهش فشار آب در بخش‌هایی از شهر کرمان، از جمله شهرک مطهری، بلوار جمهوری، الغدیر و الهیه، و... در پی شکستگی خط اصلی انتقال آب از ظهر دیروزرخ داده و مشکلاتی را برای خانوار‌ها ایجاد کرده است