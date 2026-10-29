ارکان زرگانی، دانش‌آموخته آکادمی ۳۶۰ آبادان، به‌عنوان تنها نماینده منطقه و استان خوزستان در مسابقات آزاد کشوری شمشیربازی اسلحه اپه جوانان آقایان شرکت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، مسابقات آزاد کشوری شمشیربازی اسلحه اپه جوانان آقایان، پنجشنبه هفتم آبان‌ماه در سالن شهید کلاهدوز تهران آغاز می‌شود و ارکان زرگانی، شمشیرباز آبادانی، به مصاف رقیبان خود خواهد رفت.

زرگانی که دانش‌آموخته آکادمی ۳۶۰ آبادان است، در این رقابت‌ها به‌عنوان تنها نماینده شمشیربازی منطقه و استان خوزستان حضور دارد و برای کسب نتیجه مطلوب در برابر حریفان کشوری خود روی پیست می‌رود.

این مسابقات با امتیاز رنکینگ کشوری برگزار می‌شود و نتایج آن در ارتقای رتبه و جایگاه شمشیربازان در سطح کشور تأثیرگذار است.

هیئت شمشیربازی آبادان نیز طی سال‌های اخیر با شناسایی و پرورش استعداد‌های ورزشی و اعزام شمشیربازان به رقابت‌های کشوری، در معرفی ورزشکاران جدید به جامعه شمشیربازی کشور نقش داشته است.