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معاون بسیج و امور استانهای سازمان پدافند غیرعامل کشور با تأکید بر ضرورت تداوم خدماترسانی در شرایط بحرانی گفت: رزمایش تداوم فعالیت نانواییها و قطع برق دستگاههای خدماترسان، با هدف سنجش آمادگی زیرساختها و جلوگیری از اختلال در خدمات ضروری مردم برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، معاون بسیج و امور استانهای سازمان پدافند غیرعامل کشور در سفر به خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت تداوم خدماترسانی در شرایط بحرانی گفت: رزمایش تداوم فعالیت نانواییها و قطع برق دستگاههای خدماترسان، با هدف سنجش آمادگی زیرساختها و جلوگیری از اختلال در خدمات ضروری مردم برگزار میشود.
قمی با اشاره به شعار امسال این هفته با عنوان «پدافند مردممحور، ایران پایدار» گفت: مأموریت اصلی پدافند غیرعامل، مقابله با تهدیدهای دشمن و صیانت از مردم در شرایط اضطراری است.
وی افزود: خط قرمز ما، ایجاد اختلال در خدمات ضروری مردم است و تمام تلاش مجموعههای مسئول بر این است که این خدمات در شرایط بحرانی استمرار داشته باشد.
معاون بسیج و امور استانهای سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه دشمن با هدف برهم زدن آرامش و امنیت روانی مردم، زیرساختهای خدماترسان را هدف قرار میدهد، گفت: تقویت تابآوری زیرساختها و پیشبینی راهکارهای جایگزین برای تداوم خدمات، از اولویتهای پدافند غیرعامل است.
سردار قمی با اشاره به برنامههای پیشبینیشده در خراسان جنوبی افزود: رزمایش تداوم فعالیت نانواییها با هدف تأمین نان مردم در شرایط اختلال احتمالی در زیرساختهای انرژی برگزار میشود.
وی همچنین از برگزاری رزمایش قطع برق دستگاههای خدماترسان خبر داد و گفت: در این رزمایش، آمادگی دستگاهها برای استمرار خدمات به مردم در صورت قطع برق ارزیابی میشود.
معاون بسیج و امور استانهای سازمان پدافند غیرعامل کشور با تأکید بر نقش مردم و مدیران در اجرای برنامههای این حوزه گفت: با تکیه بر ظرفیت مردم، آمادگی دستگاههای اجرایی و اجرای منویات امامین انقلاب، تلاش میکنیم در هیچ شرایطی آرامش مردم و روند ارائه خدمات ضروری دچار اختلال نشود.