معاون بسیج و امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور با تأکید بر ضرورت تداوم خدمات‌رسانی در شرایط بحرانی گفت: رزمایش تداوم فعالیت نانوایی‌ها و قطع برق دستگاه‌های خدمات‌رسان، با هدف سنجش آمادگی زیرساخت‌ها و جلوگیری از اختلال در خدمات ضروری مردم برگزار می‌شود.

رزمایش تداوم ارائه خدمات ضروری به مردم، در کشور برگزار می‌شود

رزمایش تداوم ارائه خدمات ضروری به مردم، در کشور برگزار می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، معاون بسیج و امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور در سفر به خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت تداوم خدمات‌رسانی در شرایط بحرانی گفت: رزمایش تداوم فعالیت نانوایی‌ها و قطع برق دستگاه‌های خدمات‌رسان، با هدف سنجش آمادگی زیرساخت‌ها و جلوگیری از اختلال در خدمات ضروری مردم برگزار می‌شود.

قمی با اشاره به شعار امسال این هفته با عنوان «پدافند مردم‌محور، ایران پایدار» گفت: مأموریت اصلی پدافند غیرعامل، مقابله با تهدید‌های دشمن و صیانت از مردم در شرایط اضطراری است.

وی افزود: خط قرمز ما، ایجاد اختلال در خدمات ضروری مردم است و تمام تلاش مجموعه‌های مسئول بر این است که این خدمات در شرایط بحرانی استمرار داشته باشد.

معاون بسیج و امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه دشمن با هدف برهم زدن آرامش و امنیت روانی مردم، زیرساخت‌های خدمات‌رسان را هدف قرار می‌دهد، گفت: تقویت تاب‌آوری زیرساخت‌ها و پیش‌بینی راهکار‌های جایگزین برای تداوم خدمات، از اولویت‌های پدافند غیرعامل است.

سردار قمی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در خراسان جنوبی افزود: رزمایش تداوم فعالیت نانوایی‌ها با هدف تأمین نان مردم در شرایط اختلال احتمالی در زیرساخت‌های انرژی برگزار می‌شود.

وی همچنین از برگزاری رزمایش قطع برق دستگاه‌های خدمات‌رسان خبر داد و گفت: در این رزمایش، آمادگی دستگاه‌ها برای استمرار خدمات به مردم در صورت قطع برق ارزیابی می‌شود.

معاون بسیج و امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور با تأکید بر نقش مردم و مدیران در اجرای برنامه‌های این حوزه گفت: با تکیه بر ظرفیت مردم، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و اجرای منویات امامین انقلاب، تلاش می‌کنیم در هیچ شرایطی آرامش مردم و روند ارائه خدمات ضروری دچار اختلال نشود.