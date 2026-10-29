در مرحله نخست طرح ملی تجهیز مدارس دولتی به سامانه‌های خورشیدی، ۴۳۰ مدرسه در مازندران به صفحه های تولید برق مجهز می‌شوند؛ طرحی که اجرای آن حدود سه ماه پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، جعفر محمدنژاد سیگارودی معاون سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) با اشاره به برنامه ملی تجهیز ۱۲ هزار مدرسه دولتی کشور به سامانه‌های خورشیدی گفت: برای اجرای این طرح بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است.

وی افزود: تجهیزات مورد نیاز ۴۳۰ مدرسه مازندران طی یکی دو هفته آینده ارسال می‌شود و با هماهنگی پیمانکاران، شرکت توزیع نیروی برق و مدیران مدارس، تلاش می‌کنیم طرح در بازه زمانی پیش‌بینی‌شده، حدود سه ماه، به نتیجه برسد.

معاون ساتبا با اشاره به محدودیت زمین مناسب برای احداث نیروگاه‌های بزرگ در استان‌های شمالی گفت: استفاده از سقف مستحکم ساختمان‌ها، از جمله مدارس، برای نصب پنل‌های خورشیدی، یکی از راهکار‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در این مناطق است.

حسینی کارنامی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران نیز با بیان اینکه برای هر مدرسه سامانه‌ای با ظرفیت حدود پنج کیلووات پیش‌بینی شده است، گفت: اجرای این طرح می‌تواند به تأمین بخشی از برق مورد نیاز مدارس و مدیریت ناترازی انرژی کمک کند.

وی افزود: بخشی از عملیات اجرایی آغاز شده است و ادامه کار نیز با هدف بهره‌برداری از سامانه‌ها و کمک به پایداری برق مراکز آموزشی در برنامه قرار دارد.

استادیان رئیس تجهیزات و نوسازی مدارس مازندران نیز با اشاره به وجود حدود سه‌هزار و ۵۰۰ مدرسه در استان گفت: زیرساخت‌های لازم برای تجهیز ۴۳۰ مدرسه فراهم شده و با توجه به ظرفیت موجود، امکان معرفی مدارس بیشتری برای اجرای طرح وجود دارد.

وی افزود: انتخاب مدارس بر اساس معیار‌های فنی و استحکام ساختمان انجام می‌شود و کارشناسان وزارت نیرو مدارس واجد شرایط را بررسی و انتخاب می‌کنند. مجموعه آموزش‌وپرورش و نوسازی مدارس نیز برای همکاری با پیمانکاران و تسریع در اجرای طرح آمادگی دارد.

گزارش از بنیامین مرشدی