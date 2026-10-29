به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی دهقانی با اشاره به اقدامات دادگستری استان در راستای اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه اظهار کرد: یکی از مأموریت‌های محوری و مورد تأکید در سند تحول قضایی، توسعه فناوری‌های نوین، دادرسی الکترونیک و ارتقای شفافیت در فرآیند‌های رسیدگی است که در همین راستا برگزاری دادگاه‌های علنی برخط به صورت ویژه در دستور کار محاکم استان قرار گرفته است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه، ۵ هزار و ۴۳ فقره دادگاه علنی برخط در شعب مختلف قضایی استان برگزار شده است؛ این در حالی است که در سال گذشته در مجموع ۴ هزار و ۷۱۰ فقره دادگاه علنی برخط در استان برگزار شده بود و عملکرد ۷ ماهه نخست امسال حاکی از رشد چشمگیر ۸۳ درصدی در این حوزه است.

رئیس کل دادگستری خوزستان با تشریح کارکردها و مزایای برگزاری دادگاه‌های علنی برخط برای جامعه، دانشگاهیان و اصحاب پرونده تصریح کرد: برگزاری برخط این جلسات دستاورد‌های متعددی به همراه دارد؛ همچون شفاف‌سازی رسیدگی‌ها،افزایش دانش قضایی جامعه، تقویت اعتماد عمومی به احکام و کاهش محسوس هزینه‌ها و تردد‌های غیرضروری به مراجع قضایی می‌شود، و از سوی دیگر زمینه‌ای مناسب برای نظارت عمومی بر دادرسی عادلانه فراهم می‌سازد.

دهقانی در ادامه به نقش آموزشی این دادگاه‌ها اشاره کرد و گفت: بسترهای برخط به عنوان یک فرصت کم‌نظیر بالینی برای اساتید، دانشجویان و پژوهشگران رشته حقوق عمل می‌کند تا ضمن ارتقای دانش کاربردی، بدون نیاز به حضور فیزیکی در دادگاه‌ها با فنون دفاع، نحوه استدلال حقوقی قضات، انطباق قوانین با مصادیق و اداره جلسات دادرسی از نزدیک آشنا شوند. همچنین متقاضیان و کارآموزان وکالت و قضاوت نیز می‌توانند از این فضا برای اندوختن تجارب عملی و ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای خود بهره‌برداری کنند.

مقام عالی قضایی استان خوزستان در پایان با تأکید بر استمرار این رویکرد خاطرنشان کرد: توسعه عدالت الکترونیک و بهره‌مندی حداکثری از فناوری‌های نوین با هدف تسریع در رسیدگی‌ها، تکریم ارباب‌رجوع و افزایش شفافیت، با جدیت در تمامی حوزه‌های قضایی استان خوزستان پیگیری و اجرا می‌شود.