به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ نشریه پولتیکو در تحلیلی می‌نویسد که نتایج انتخابات اسرائیل و ناکامی احزاب در کسب اکثریت پارلمان، امید‌ها در واشنگتن برای تغییر سریع در روابط پرتنش آمریکا و اسرائیل را کاهش داده است.

پولتیکو به نقل از یک مقام پیشین دولت دونالد ترامپ گزارش داد که در واشنگتن نوعی «خستگی از نتانیاهو» شکل گرفته است؛ چراکه شماری از مقام‌های آمریکایی معتقدند تغییر در رهبری اسرائیل می‌تواند به کاهش تنش‌ها و بازسازی روابط دو کشور کمک کند.

انتقاد‌ها از نتانیاهو به دموکرات‌ها محدود نیست و بخش‌هایی از حزب جمهوری‌خواه و جریان «ماگا» نیز درباره سیاست‌های رژیم صهیونیستی و نقش آمریکا در درگیری‌های خاورمیانه ابراز نارضایتی کرده‌اند. کریس مورفی، سناتور دموکرات، نیز نتانیاهو را یکی از موانع اصلی خروج آمریکا از جنگ با ایران دانسته است.