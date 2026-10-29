به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ حسین محمدی بیان کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر نگهداری ۲ دستگاه موتورسیکلت غیرمجاز در منزلی در یکی از محله‌های شهرستان، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام و موفق شدند ۲ دستگاه موتورسیکلت پاکشتی قاچاق را کشف کنند.

سرهنگ "محمدی" با بیان اینکه کارشناسان ارزش موتورسیکلت‌های مکشوفه را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: مالک برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی زرین دشت با اشاره به جدیت پلیس در برخورد با قانون گریزان و مخلان امنیت و آرامش مردم، یادآور شد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مجرمانه و یا خرابکارانه، از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ آن را اطلاع رسانی کنند.



