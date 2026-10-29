میدان فرمانداری بوکان شب گذشته نیز صحنه حضور باشکوه مردمی بود که با هدف تجدید میثاق با آرمان‌های نظام و نمایش وحدت ملی، گرد هم آمدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، میدان فرمانداری بوکان شب گذشته نیز صحنه حضور باشکوه مردمی بود که با هدف تجدید میثاق با آرمان‌های نظام و نمایش وحدت ملی، گرد هم آمدند.

مردم بوکان در این اجتماع شبانه با برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، فریاد شعار‌های دشمن شکن و وحدت آفرین، بار دیگر بر پاسداری از ارزش‌های انقلاب تأکید کرده و حمایت قاطع خود را از نیرو‌های مسلح، مدافعان امنیت و نظام اسلامی اعلام کردند.

حضور هم‌زمان مسئولان و اقشار مختلف مردم و ایثارگران انقلاب اسلامی، جلوه‌ای از پیوند عمیق، وحدت و انسجام ملی را به نمایش گذاشته و عزم راسخ مردم این خطه را در ایستادگی در برابر شیطنت و توطئه‌های دشمنان به تصویر کشید.