به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، در این مراسم معنوی که با حضور مسئولان کشوری و لشکری، خانواده‌های معظم شهدا و اقشار مختلف مردم برگزار شد، شرکت‌کنندگان با سردادن شعارهایی، بار دیگر با آرمان‌های شهدا و ایثار و فداکاری‌های رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس تجدید میثاق کردند.

پیکر مطهر این شهید بزرگوار پس از تشییع در قطعه ۲۷ گلزار شهدای بهشت زهرا به خاک سپرده شد.

شهید سیدهادی خرقانی در سال ۱۳۶۰، در ۲۰ سالگی و در منطقه آلواتان به شهادت رسید و پیکر مطهرش در منطقه برجای ماند. با تلاش گروه‌های تفحص شهدا، پیکر این شهید پس از ۴۵ سال کشف و شناسایی شد.