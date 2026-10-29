فرماندار شهرستان اندیکا استان خوزستان از آغاز عملیات ایمن‌سازی سنگ‌های بزرگ و ناپایدار در محدوده گدار واقع در جاده ارتباطی اندیکا به مسجدسلیمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کیانی با اشاره به اجرای عملیات رفع خطر از نقاط حادثه‌خیز جاده ارتباطی اندیکا به مسجدسلیمان اظهار کرد: با توجه به سابقه ریزش و رانش سنگ‌های بزرگ در محدوده گدار و احتمال بروز حوادث جدی برای خودروهای عبوری و عابران پیاده، ایمن‌سازی این نقطه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با در نظر گرفتن شرایط خاص اقلیمی و احتمال تشدید ناپایداری سنگ‌ها، تصمیم گرفته شد با حداکثر توان و در قالب یک اقدام جهادی، تمامی دستگاه‌های اجرایی و نیروهای متخصص شهرستان برای رفع خطر از این محور پای کار بیایند.

فرماندار اندیکا ادامه داد: در این محدوده تعدادی سنگ بزرگ و ناپایدار در لبه پرتگاه قرار دارند که احتمال سقوط آن‌ها می‌تواند خطرات جدی برای استفاده‌کنندگان از این مسیر ایجاد کند؛ ازاین‌رو، ایمن‌سازی و رفع خطر از این سنگ‌ها در اولویت عملیات قرار گرفته است.

کیانی با اشاره به زمان آغاز عملیات بیان کرد: عملیات اجرایی از ساعت ۹ صبح امروز آغاز شده است، اما پیش از شروع کار، شبیه‌سازی عملیات و بررسی تدابیر اجرایی از روزها و هفته‌های گذشته انجام شده و مقدمات لازم برای اجرای آن پیش‌بینی شده بود.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با تلاش نیروهای عملیاتی و متخصص، این عملیات بدون بروز مشکل و مطابق برنامه پیش‌بینی‌شده به پایان برسد و خطر احتمالی ناشی از سقوط سنگ‌های ناپایدار در این محدوده برطرف شود.