معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت یادگیری، ساماندهی جابه‌جایی جمعیت دانش‌آموزی و شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل، تقویت مشارکت دستگاه‌های اجرایی و صنایع در رفع چالش‌های آموزش‌وپرورش را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضوان حکیم‌زاده در جریان سفر به استان یزد، در نشست شورای آموزش‌وپرورش شهرستان اردکان که با حضور مدیرکل آموزش‌وپرورش استان یزد، نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار شهرستان و جمعی از مسئولان و فرهنگیان برگزار شد، با اشاره به جایگاه آموزش‌وپرورش در توسعه پایدار کشور گفت: سرمایه‌گذاری در تعلیم‌وتربیت، مهم‌ترین و زیربنایی‌ترین سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است و شورا‌های آموزش‌وپرورش باید به کانون تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای توسعه سرمایه انسانی تبدیل شوند.

وی با بیان اینکه نگاه دولت چهاردهم به آموزش‌وپرورش فراتر از توسعه فضا‌های آموزشی است، افزود: رئیس‌جمهور در کنار تأکید بر مدرسه‌سازی و توسعه زیرساخت‌های آموزشی، توجه ویژه‌ای به ارتقای کیفیت یادگیری، تحول در برنامه‌های درسی و بهبود روش‌های آموزش دارد و این رویکرد، مسئولیت مدیران و متولیان نظام تعلیم‌وتربیت را دوچندان می‌کند.

حکیم‌زاده با اشاره به اهمیت نقش شورا‌های آموزش‌وپرورش در تصمیم‌گیری‌های محلی تصریح کرد: شورای آموزش‌وپرورش هر شهرستان باید مهم‌ترین میز سرمایه‌گذاری برای آینده آن منطقه باشد؛ زیرا تصمیم‌هایی که در این شورا اتخاذ می‌شود، مستقیماً بر کیفیت تربیت نسل آینده و توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه تأثیر می‌گذارد.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش مسئله بازماندگی از تحصیل را یکی از چالش‌های مهم نظام آموزشی دانست و گفت: بخشی از کودکان بازمانده از تحصیل متعلق به خانواده‌هایی هستند که به دلیل شرایط اقتصادی و معیشتی، ناگزیر به جابه‌جایی میان شهر‌ها و استان‌های مختلف می‌شوند و در برخی موارد، به دلیل ثبت نشدن اطلاعات محل سکونت جدید، امکان شناسایی و پیگیری وضعیت تحصیلی فرزندان آنان با دشواری مواجه می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت ایجاد سازوکار‌های منسجم برای ثبت و پایش جابه‌جایی جمعیت افزود: ساماندهی اطلاعات سکونتی خانواده‌ها و تقویت همکاری میان آموزش‌وپرورش، وزارت کشور و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند نقش مؤثری در شناسایی به‌موقع کودکان بازمانده از تحصیل و جلوگیری از گسست آموزشی آنان داشته باشد.

حکیم‌زاده با اشاره به اهمیت توجه به تنوع فرهنگی و اجتماعی در مناطق مهاجرپذیر خاطرنشان کرد: مدیریت صحیح جابه‌جایی‌های جمعیتی، علاوه بر تسهیل برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات آموزشی، نیازمند توجه به ابعاد فرهنگی و اجتماعی و تقویت مهارت‌های زندگی در جوامع چندفرهنگی است.

وی گفت: توسعه صنایع در کنار دستاورد‌های اقتصادی، پیامد‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی نیز به همراه دارد و ضروری است مجموعه‌های صنعتی متناسب با ظرفیت‌های خود، سهم مؤثرتری در حمایت از آموزش‌وپرورش، توسعه امکانات آموزشی و ارتقای کیفیت تعلیم‌وتربیت ایفا کنند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش همچنین با قدردانی از تعامل و همکاری نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان و مجموعه مدیران شهرستان، بر ضرورت استمرار هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های محلی و آموزش‌وپرورش برای حل مسائل آموزشی تأکید کرد.

حکیم‌زاده گفت: تجربه‌های موفق مدارس نشان می‌دهد که خلاقیت، نوآوری و انگیزه مدیران و معلمان می‌تواند حتی در فضا‌های آموزشی با امکانات محدود، زمینه شکل‌گیری محیط‌های یادگیری پویا و اثربخش را فراهم کند.

وی افزود: در بازدید از این مدرسه، شاهد اجرای فعالیت‌های عملی و مهارتی با مشارکت فعال دانش‌آموزان بودیم؛ تجربه‌ای ارزشمند که نشان می‌دهد با مدیریت خلاقانه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود می‌توان مدرسه را به محیطی برای زندگی، یادگیری و کسب مهارت تبدیل کرد.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش با تأکید بر ضرورت شناسایی و معرفی الگو‌های موفق آموزشی تصریح کرد: تجربه‌های نوآورانه و اثربخش مدارس باید مستندسازی و به‌عنوان الگو‌های قابل استفاده در سایر مناطق کشور معرفی شوند تا زمینه گسترش آموزش مهارت‌محور و ارتقای کیفیت فعالیت‌های تربیتی فراهم شود.

حکیم‌زاده در پایان با قدردانی از تلاش‌های فرهنگیان، مدیران و پیشکسوتان آموزش‌وپرورش شهرستان اردکان، بر اهمیت بهره‌گیری از تجربه مدیران پیشین، تقویت مشارکت معلمان در تصمیم‌گیری‌ها و حفظ ارتباط مستمر میان مسئولان و جامعه فرهنگیان تأکید کرد و گفت: مسائل و درخواست‌های مطرح‌شده در این نشست بررسی و در چارچوب اختیارات و ظرفیت‌های موجود پیگیری خواهد شد.