مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: واحد‌های بسته‌بندی و فرآوری خرما در منطقه ابوشانک آبادان با ظرفیت تولید سالانه ۳ هزار تن و صادرات محصول به کشور‌های هند و روسیه، نقش مهمی در توسعه صادرات محصولات کشاورزی و ایجاد اشتغال در منطقه دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، سید یعقوب هاشمی، مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، با اشاره به ظرفیت واحد‌های بسته‌بندی و فرآوری خرما در آبادان اظهار کرد: توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، یکی از راهکار‌های مؤثر برای افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی، رونق تولید و تقویت بازار‌های صادراتی است.

وی افزود: واحد‌های بسته‌بندی خرما در منطقه ابوشانک آبادان با ظرفیت تولید سالانه ۳ هزار تن، علاوه بر کمک به تکمیل زنجیره ارزش این محصول، در ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق اقتصادی منطقه نیز نقش‌آفرینی می‌کنند.

هاشمی با اشاره به صادرات محصولات این واحد‌ها به کشور‌های هند و روسیه بیان کرد: فعالیت این مجموعه‌ها ظرفیت مناسب خوزستان را برای حضور در بازار‌های بین‌المللی نشان می‌دهد و توسعه فعالیت آنها می‌تواند زمینه افزایش صادرات و تقویت جایگاه خرمای تولیدی استان را فراهم کند.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ادامه داد: فرآوری و بسته‌بندی اصولی محصولات کشاورزی، ضمن افزایش ماندگاری و حفظ کیفیت محصول، امکان عرضه مناسب‌تر آن در بازار‌های داخلی و خارجی را فراهم می‌کند و به افزایش ارزش اقتصادی تولیدات کشاورزی می‌انجامد.

وی در پایان بر ضرورت حمایت از واحد‌های فعال صنایع تبدیلی و تکمیلی، شناسایی ظرفیت‌های موجود و پیگیری نیاز‌های تولیدکنندگان تأکید کرد و افزود: تقویت این بخش می‌تواند در رونق تولید، توسعه صادرات و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق کشاورزی استان مؤثر باشد.