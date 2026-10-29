



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،دانشجویان دانشگاه‌های شیراز امشب در اجتماعی بزرگ ، با آرمان‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی تجدید بیعت می‌کنند.

این اجتماع باشکوه با شعار «برای ساخت ایران هم‌عهدیم»، ساعت ۲۰:۳۰ امشب ، پنجشنبه ۷ آبان در میدان ارم، ورودی دانشگاه شیراز با حضور پرشور دانشگاهیان و سخنرانی آیت‌الله دکتر دژکام، نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز برگزار خواهد شد.