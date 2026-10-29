۸۹ طرح آذربایجانشرقی در انتظار انتخاب مودیان
مدیر کل امور مالیاتی آذربایجانشرقی از معرفی ۸۹ طرح عمرانی و خدماتی در قالب سومین سال اجرای طرح نشاندار کردن مالیاتها در استان خبر داد و گفت: مودیان مالیاتی میتوانند با انتخاب محل هزینهکرد مالیات خود در تامین ١.٣۶۵ همت اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح ها مشارکت کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،سیدطاها علوی اظهار کرد:طرح نشاندار کردن مالیاتها با هدف شفافسازی محل هزینهکرد مالیات و افزایش مشارکت مودیان در توسعه و آبادانی کشور اجرا میشود و در قالب آن مودیان مشمول تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم میتوانند محل هزینهکرد مالیات خود را از میان طرح های تعریف شده انتخاب کنند.
وی افزود: در سومین سال اجرای این طرح در آذربایجانشرقی ۸۹ طرح در هشت حوزه آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفهای، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات، امور عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی، آب، کشاورزی و محیط زیست، حملونقل، عمران شهری و روستایی، فرهنگ، ورزش و گردشگری و سلامت و رفاه اجتماعی تعریف شده است.
مدیر کل امور مالیاتی آذربایجانشرقی ادامه داد: در میان حوزههای مختلف حملونقل و عمران شهری و روستایی با اعتبار مورد نیاز ۴ هزار و ۱۳ میلیارد ریال بیشترین اعتبار مورد نیاز را به خود اختصاص داده است. همچنین حوزه آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفهای با ۴۰ طرح عمدتاً برای تکمیل مدارس نیمهتمام با محوریت مناطق محروم بیشترین تعداد طرح را دارد.
علوی خاطرنشان کرد: در مقابل حوزههای صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات و آموزش عالی، تحقیقات و فناوری هر کدام با یک طرح کمترین تعداد طرح را به خود اختصاص دادهاند و اعتبار مورد نیاز این دو طرح به ترتیب ۲۵۰ و ۴۴۹ میلیارد ریال است.
وی گفت:در میان طرح های تعریف شده طرح بهسازی راه اصلی بستانآباد ـ تبریز، مرند ـ سهراهی ایواوغلی، تعریض جاده اردبیل ـ سراب ـ بستانآباد و احداث کمربندی بناب با اعتبار مورد نیاز یکهزار و ۳۷۳ میلیارد ریال بیشترین اعتبار را به خود اختصاص داده است.
مدیر کل امور مالیاتی آذربایجانشرقی افزود:طرح تکمیل مدرسه سه کلاسه فتحالمبین آبخواره ورزقان نیز با اعتبار مورد نیاز ۲ میلیارد ریال کمترین اعتبار را در میان طرح های معرفی شده دارد.
علوی با تاکید بر نقش مودیان در توسعه زیرساختهای استان اظهار کرد: در طرح نشاندار کردن مالیاتها مودیان علاوه بر پرداخت مالیات میتوانند به صورت مستقیم در انتخاب محل هزینهکرد آن نیز نقش داشته باشند و از نحوه مصرف مالیات پرداختی خود مطلع شوند.
وی ابراز امیدواری کرد با افزایش مشارکت مودیان در این طرح منابع مالی بیشتری به طرح های اولویتدار استان اختصاص یافته و روند تکمیل و بهرهبرداری از طرحهای عمرانی و خدماتی آذربایجانشرقی شتاب گیرد.
علوی گفت: آخرین مهلت مشارکت مودیان در این طرح ٣٠ آبان ١۴٠۵ همزمان با پایان مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشمولان تبصره ماده ۱۰۰ است.