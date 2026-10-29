به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس عقیدتی سیاسی سازمان عقیدتی سیاسی فراجا، رضایت خداوند و خدمت به مردم را هدف حقیقی خدمت در انتظامی کشور دانست و بر ضرورت تقویت معنویت و رسیدگی به مشکلات کارکنان تأکید کرد.

حجت‌الاسلام علی شیرازی در جمع کارکنان فرماندهی انتظامی مازندران، با اشاره به پیام تشکر رهبر معظم انقلاب از کارکنان انتظامی، ابراز امیدواری کرد عزت و جایگاه این مجموعه در جامعه روزبه‌روز افزایش یابد.

وی با تأکید بر ضرورت شکرگزاری در برابر نعمت‌های الهی، سلامت، بینایی، تندرستی و برخورداری از خانواده را از نعمت‌هایی دانست که گاهی مورد غفلت قرار می‌گیرند و افزود: شکرگزاری و قدرشناسی از نعمت‌ها، زمینه‌ساز افزایش آنهاست.

رئیس عقیدتی سیاسی سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با اشاره به تفاوت شرایط خدمت در دوران پیش از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی گفت: نیرو‌های انتظامی امروز شبانه‌روز برای خدا تلاش می‌کنند و افرادی نیز در این مجموعه حضور دارند که در مسیر خدمت، آرزوی شهادت دارند. با وجود احتمال خطا در هر مجموعه‌ای، به گفته وی، اکثریت قریب به اتفاق کارکنان انتظامی افرادی سالم، استوار و برخوردار از ارتباط معنوی با خداوند هستند.

حجت‌الاسلام شیرازی، رضایت امام زمان (عج) را همسو با رضایت خداوند دانست و افزود: ارزش خدمت برای خدا را نمی‌توان با پول و معیار‌های مادی سنجید؛ زیرا مسئولیت‌ها و امکانات مادی محدودند، اما ارزش معنوی کار برای خداوند قابل اندازه‌گیری با این معیار‌ها نیست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، از دستور کار قرار گرفتن ساخت یک‌هزار و ۸۰۰ خانه سازمانی برای کارکنان انتظامی مازندران خبر داد و گفت: در گذشته، تعداد خانه‌های سازمانی انتظامی در استان ۵۴ واحد بود و اکنون توسعه این طرح‌ها با هدف کاهش مشکلات مسکن کارکنان دنبال می‌شود. به گفته وی، ساخت خانه‌های سازمانی در سطح کشور نیز در حال پیگیری است.

رئیس عقیدتی سیاسی سازمان عقیدتی سیاسی فراجا، رسیدگی به مسائل کارکنان را از مسئولیت‌های مهم فرماندهان دانست و بر ضرورت رفتار مسئولانه با نیرو‌ها تأکید کرد. وی گفت فرماندهان باید با کارکنان خود مانند فرزندانشان رفتار کنند و برای رفع مشکلات آنان تلاش داشته باشند.

حجت‌الاسلام شیرازی همچنین با اشاره به شرایط جنگی کشور و آسیب‌دیدن برخی مراکز انتظامی، گفت: بخشی از امکانات و منابع باید به ترمیم نقاط آسیب‌دیده اختصاص یابد و این مراکز با بازسازی، بار دیگر به چرخه خدمت بازخواهند گشت.

وی در ادامه بر ضرورت تقوا، پایبندی به دستورات الهی و تقویت معنویت تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد مشکلات کارکنان نیرو‌های مسلح به‌تدریج کاهش یابد و عزت انتظامی کشور افزایش پیدا کند.

رئیس عقیدتی سیاسی سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در پایان، از اقدامات سردار مفخمی، فرمانده انتظامی مازندران، در حوزه‌های اعتقادی و معنوی قدردانی کرد و برای فرماندهان و کارکنان انتظامی آرزوی توفیق و سربلندی داشت.