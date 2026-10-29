مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از آغاز اجرای برنامه سرشماری گونه‌های شاخص حیات وحش در زیستگاه‌های استان خبر داد و گفت: اطلاعات حاصل از این پایش میدانی، مبنای ارزیابی وضعیت جمعیت گونه ها، بررسی تغییرات پراکنش و برنامه ریزی مؤثرتر برای حفاظت از تنوع زیستی خواهد بود.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حسن عباس نژاد تصریح کرد: این برنامه با تمرکز بر گونه‌هایی همچون قوچ و میش، کل و بز وحشی، آهو و جبیر در زیستگاه‌های مختلف استان در حال اجراست و امکان بررسی وضعیت جمعیت و روند تغییرات این گونه‌ها را فراهم می‌کند.

وی افزود: محدوده‌های تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران، از جمله مجموعه حفاظتی جاجرود شامل پارک‌های ملی خجیر و سرخه حصار و منطقه حفاظت شده جاجرود، پارک ملی لار، پناهگاه حیات وحش کاوه ده و مناطق حفاظت شده ورجین و البرز مرکزی در بخش جنوبی، از جمله عرصه‌های مورد پایش در این برنامه هستند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران ادامه داد: در کنار مناطق تحت مدیریت، زیستگاه‌های پیرامون آثار طبیعی ملی تنگه واشی و دریاچه‌های تار و هویر، مناطق شکار ممنوع کوه سفید و لار، ارتفاعات و زیستگاه‌های شمال شهر تهران و همچنین زیستگاه‌های آزاد، از جمله منطقه ارجمند در شهرستان فیروزکوه، نیز در محدوده اجرای سرشماری قرار دارند.

عباس نژاد با اشاره به نقش مشارکت‌های مردمی در اجرای برنامه‌های حفاظتی بیان کرد: محیط بانان، کارشناسان محیط زیست طبیعی، همیاران محیط زیست، گروه‌های محلی و تشکل‌های زیست محیطی در اجرای این برنامه مشارکت دارند و همکاری آنان در شناسایی و ثبت مشاهدات میدانی، به تکمیل اطلاعات مربوط به وضعیت حیات وحش استان کمک می‌کند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: داده‌های به دست‌آمده از سرشماری، علاوه بر فراهم کردن امکان مقایسه وضعیت جمعیت گونه‌ها با دوره‌های گذشته، در شناسایی زیستگاه‌های با اهمیت، بررسی ظرفیت‌های حفاظتی مناطق و بازنگری برنامه‌های مدیریت مناطق تحت حفاظت نیز کاربرد دارد و می‌تواند پشتوانه‌ای برای تصمیم گیری‌های کارشناسی در حوزه حفاظت از حیات وحش و تنوع زیستی استان تهران باشد.