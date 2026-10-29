آسفالت شهرک نیروی‌انتظامی، محور دامنه به داران و ورودی غربی شهر داران با ۸۰ میلیارد تومان اعتبار در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شهردار شهر داران فریدن گفت: برای اجرای این طرح‌ها تاکنون ۱۳ هزار تن آسفالت مصرف شده است.

حسن بهارلویی افزود: بهسازی محور دامنه به داران از مصوبات سفر استاندار اصفهان به منطقه بوده که برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و بهبود وضعیت رفت و آمد در این محور پیگیری و اجرا شده است.

وی گفت: این طرح‌ها با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر و مجموعه شهرستانی در حال اجرا است.