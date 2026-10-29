رئیس اتاق تهران با تأکید بر ظرفیت بالای بخش معدن در اقتصاد ایران، توسعه فرآوری مواد معدنی و حرکت به سمت تولید محصولات نهایی را راهکاری برای افزایش ارزش افزوده و سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی کشور دانست.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران، ظرفیت‌های معدنی ایران را قابل توجه دانست و تأکید کرد: با توجه به تنوع و گستردگی ذخایر معدنی کشور، این بخش می‌تواند نقشی فراتر از وضعیت کنونی در رشد اقتصادی و تأمین منابع ارزی ایفا کند.

معدن ایران از ظرفیت جایگزینی با درآمد‌های نفتی برخوردار است

نجفی‌عرب با بیان اینکه برخی استان‌های کشور از تنوع بالای مواد معدنی برخوردارند، گفت: ایران از نظر منابع معدنی کشوری غنی است و این ظرفیت می‌تواند در ارزآوری و توسعه کسب‌وکار‌ها نقش مؤثری داشته باشد.

وی افزود: با توجه جدی به بخش معدن و رفع موانع پیش روی فعالان این حوزه، می‌توان سهم این بخش را در تأمین منابع ارزی کشور افزایش داد و حتی آن را به جایگزینی برای درآمد‌های حاصل از صادرات نفت و گاز تبدیل کرد.

رئیس اتاق تهران تأکید کرد: تحقق این هدف مستلزم آن است که دولت و مجلس برای رفع مشکلات قانونی و مقرراتی کسب‌وکار‌های معدنی اقدام کنند.

فرسودگی ماشین‌آلات، بهره‌وری معادن را کاهش داده است

نجفی‌عرب یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش معدن را کمبود و فرسودگی ماشین‌آلات معدنی دانست و گفت: بر اساس اطلاعات موجود، میانگین عمر ماشین‌آلات معدنی کشور به حدود ۳۰ تا ۳۵ سال می‌رسد؛ موضوعی که موجب افزایش مصرف سوخت و کاهش بهره‌وری شده است.

وی با اشاره به مشکلات فعالان معدنی در تأمین دامپتراک و لاستیک ماشین‌آلات سنگین افزود: این محدودیت‌ها توان عملیاتی معادن را کاهش داده و رسیدگی به آنها برای تداوم فعالیت و افزایش ظرفیت تولید ضروری است.

کمبود مواد ناریه و مشکلات تأمین گازوئیل در معادن

رئیس اتاق تهران همچنین به مشکلات تأمین مواد ناریه و سوخت در معادن اشاره کرد و گفت: پس از تحولات ناشی از جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه، بسیاری از معادن در تأمین مواد ناریه با مشکل مواجه شده‌اند و در نتیجه، امکان بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های خود را ندارند.

نجفی‌عرب تأمین پایدار گازوئیل و رسیدگی به سایر نیاز‌های عملیاتی معادن را از جمله اقداماتی دانست که می‌تواند به بهبود فعالیت این بخش کمک کند.

وی با تأکید بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی اظهار کرد: بخش معدن ظرفیت بالایی برای ایفای نقش مؤثرتر در تولید ناخالص داخلی دارد و با توجه به پراکندگی معادن در استان‌های مختلف، امکان توسعه فعالیت‌های معدنی در سراسر کشور فراهم است.

نجفی‌عرب افزود: بخشی از ظرفیت‌های معدنی کشور هنوز به‌طور کامل مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است؛ از این‌رو، توسعه صنایع فرآوری و حرکت به سمت تولید محصولات نهایی می‌تواند ارزش افزوده بیشتری برای اقتصاد کشور ایجاد کند.

تعیین تکلیف سیاست خام‌فروشی ضروری است

رئیس اتاق تهران، خام‌فروشی را از دیگر موضوعات مهم بخش معدن دانست و گفت: سیاست‌گذاری در این زمینه باید به‌گونه‌ای باشد که تکلیف فعالان اقتصادی روشن شود؛ زیرا در برخی حوزه‌ها، شرایط ایجاب می‌کند مواد معدنی به‌صورت خام صادر شوند، اما در بخش‌های دیگر، توسعه فرآوری و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر امکان‌پذیر است.

وی تأکید کرد: تغییرات مقطعی در سیاست‌های مربوط به خام‌فروشی و محدودیت‌های متغیر، فعالان این حوزه را با ابهام مواجه می‌کند؛ بنابراین، لازم است سیاست‌های این بخش با ثبات و شفافیت بیشتری تدوین شود.

نجفی‌عرب بخش معدن را صنعتی پربازده، اشتغال‌زا و اثرگذار بر رشد اقتصادی کشور دانست و بر ضرورت رفع موانع تولید، نوسازی تجهیزات و توسعه زنجیره ارزش برای بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های معدنی ایران تأکید کرد.