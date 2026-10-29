زیرساخت‌های بخش آسیب‌دیده بازار رشت شامل آب، فاضلاب، برق، گاز و مخابرات، حداکثر تا ۶ هفته آینده تکمیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان، استاندار گیلان، در چهل‌وچهارمین جلسه پیگیری وضعیت بازسازی بازار آسیب‌دیده رشت که صبح امروز با حضور مسئولان و بازاریان خسارت‌دیده در سالن الغدیر استانداری برگزار شد، بر ضرورت رفع موانع بازسازی و تسریع در بازگشت کسبه به فعالیت عادی تأکید کرد.

هادی حق‌شناس، با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی و شهرداری رشت گفت: هم‌زمان با اجرای عملیات زیرساختی، بازاریان نیز بازسازی واحد‌های خود را دنبال می‌کنند و دستگاه‌های مسئول باید عملیات زیرساختی را در مهلت تعیین‌شده به پایان برسانند.

وی همچنین با اشاره به حادثه مشابه در خیابان امام خمینی (ره) این شهر افزود: شهرداری برای همکاری با مالکان و پیمانکاران در بازسازی بنا‌ها اقدام می‌کند و در صورت امکان‌ناپذیر بودن جبران خسارت در محل، جبران آن در نقطه دیگری از شهر پیگیری خواهد شد.

در این جلسه، بر مساعدت و نهایت همکاری در تسهیلات بانکی به واحد‌های آسیب‌دیده نیز تاکید شد.

عملیات لوله‌گذاری و نصب انشعابات آب و فاضلاب در محدوده آسیب‌دیده بازار رشت، ۷۰ درصد پیشرفت دارد و هزینه اجرای آن ۸۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

شبکه توزیع برق این محدوده نیز ۴۰ درصد پیشرفت دارد و تکمیل آن به ۱۰ روز کاری زمان نیاز دارد.

هزینه اجرای این بخش دست‌کم ۶۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.