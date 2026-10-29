موسسه مطالعات زمین شناسی آمریکا از وقوع زلزه‌ای به قدرت ۵ و ۷ دهم ریشتر در پاپوآ-گینه نو خبر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری آناتولی؛ به گفته موسسه مطالعات زمین شناسی آمریکا، این زمین لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داده است.

موسسه زمین شناسی آمریکا گزارش داد، روز پنج‌شنبه زمین لرزه‌ای به بزرگی ۵ و ۷ دهم ریشتر منطقه‌ای را در شمال شرقی «کیونگا» در پاپوآ-گینه نو لرزاند.

بر اساس داده‌های موسسه زمین شناسی آمریکا، این زمین لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است و کانون زمین لرزه در حدود ۸۲ کیلومتری شمال شرقی کیونگا واقع شده بود.

بلافاصله پس از وقوع این زمین لرزه، هیچ خبری از تلفات یا خسارت‌های مادی ناشی از آن گزارش نشده است.