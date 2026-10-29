بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام، پس از حمله ۵ فروردین رژیم آمریکایی–صهیونیستی به روستای کفری شیراز، با پرداخت بیش از ۵۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات کم‌بهره به ۲۸۳ متقاضی، احیای دامداری‌ها و مزارع آسیب‌دیده را در دستور کار قرار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ناظر طرح‌های بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام در استان فارس گفت: این بنیاد با حضور در روستای کفری شیراز، روند شناسایی مشاغل آسیب‌دیده ناشی از جنگ رمضان را آغاز کرده است.

اردکانی افزود: در این بازدیدها، دامداری‌هایی که به دلیل کمبود آذوقه دام و خسارت‌های ناشی از بمب‌های خوشه‌ای رژیم آمریکا و اسرائیل دچار آسیب شده‌اند، همچنین مزارع و مراتع آلوده به این بمب‌ها، مورد بررسی قرار گرفتند.

وی گفت: تاکنون برای ۲۸۳ متقاضی شناسایی‌شده در این منطقه، بیش از ۵۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات کم‌بهره پرداخت شده است.

اردکانی ادامه داد: این تسهیلات با هدف احیای فعالیت‌های شغلی آسیب‌دیده، به‌ویژه در حوزه دامداری و دامپروری، در اختیار متقاضیان قرار گرفته تا آنان بتوانند چرخه تولید و معیشت خود را بازسازی کنند.

مسئول ناظر طرح‌های بنیاد برکت در استان فارس تصریح کرد: این اقدام در راستای سیاست‌های حمایتی این بنیاد برای جبران خسارت‌های ناشی از تجاوزات نظامی و توانمندسازی جوامع روستایی آسیب‌دیده صورت می‌گیرد.

در حمله ۵ فروردین‌ماه دشمن آمریکایی–صهیونیستی، بیش از هزار هکتار از مزارع و مراتع روستای کفری در شهرستان شیراز از چرخه تولید خارج شد.