مدیر سازمان آتش‌نشانی شهرداری آبادان از تجهیز واحد غواصی این سازمان به سه دست کامل تجهیزات تخصصی خبر داد و گفت: این اقدام با هدف تقویت توان عملیاتی نیرو‌های امداد و نجات آبی و افزایش آمادگی برای مقابله با حوادث آبی انجام شده است

علی احمدیان، مدیر سازمان آتش‌نشانی شهرداری آبادان، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیمای آبادان عنوان کرد: در راستای توسعه امکانات تخصصی و ارتقای توان عملیاتی نیرو‌های امداد و نجات، سه دست کامل تجهیزات غواصی برای واحد غواصی سازمان تهیه و تأمین شده است.

وی افزود: این تجهیزات روز شنبه دوم آبان‌ماه طی مراسمی به حامد شریفی، مسئول واحد غواصی سازمان آتش‌نشانی شهرداری آبادان، تحویل داده شد تا در مأموریت‌های تخصصی امداد و نجات آبی مورد استفاده قرار گیرد.

مدیر سازمان آتش‌نشانی شهرداری آبادان با اشاره به اهمیت برخورداری نیرو‌های عملیاتی از تجهیزات تخصصی بیان کرد: تأمین این امکانات، گامی مؤثر در افزایش آمادگی نیرو‌های غواصی و تقویت ظرفیت سازمان برای امدادرسانی در حوادث مرتبط با آب است.

احمدیان تأکید کرد: تقویت تجهیزات و امکانات تخصصی نیرو‌های آتش‌نشانی می‌تواند زمینه انجام مؤثرتر مأموریت‌های امدادی و نجات و ارائه خدمات بهتر به شهروندان را فراهم کند.