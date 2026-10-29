به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، در بازدید از مجموعه گردشگری احمدآباد، بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی تاکید کرد.

عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، در جریان دومین روز سفر خود به دو استان آذربایجان شرقی و غربی از مجموعه گردشگری و آب‌درمانی تخت سلیمان احمدآباد بازدید کرد و بر لزوم استفاده حداکثری از پتانسیل‌های طبیعی و بومی مناطق روستایی تأکید کرد.

آخرین وضعیت و چشم‌انداز توسعه مجموعه گردشگری تخت سلیمان

مجموعه گردشگری و آب‌درمانی تخت سلیمان احمدآباد که از اردیبهشت‌ماه سال گذشته طی یک قرارداد سرمایه‌گذاری ۲۵ ساله واگذار شده، در حال حاضر مراحل بازسازی و توسعه خود را می‌گذراند.

هدف‌گذاری اصلی در فاز توسعه این مجموعه، ایجاد منطقه ویژه گردشگری است. در همین راستا، برنامه‌ها و طرح‌های جامع این هدف در دست تدوین بوده تا جهت دریافت مجوز‌ها و حمایت‌های لازم به مراجع ذی‌ربط ارائه شود.

معاون رئیس‌جمهور در این بازدید با تأکید بر اهمیت توجه بیشتر به ظرفیت‌های بومی و منطقه، خاطرنشان کرد: «معاونت توسعه روستایی برای احیا و فعال‌سازی این پتانسیل‌ها در کنار سرمایه‌گذاران و فعالان این عرصه خواهد بود.»