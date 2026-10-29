به مناسبت گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل، ماشین‌آلات و تجهیزات شهرداری املش با هدف ارتقای آمادگی و افزایش توان عملیاتی برای مقابله با حوادث احتمالی و شرایط اضطراری مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، فرماندار املش گفت: مسئولان شهرستان املش پس از قرائت فاتحه و ادای احترام به شهدای گمنام شهرستان، با حضور در محل استقرار ماشین‌آلات شهرداری، از تجهیزات و امکانات این مجموعه بازدید کرد و از نزدیک در جریان میزان آمادگی شهرداری برای مدیریت بحران و ارائه خدمات به شهروندان قرار گرفتند.

محمد مهدی مظفری گفت: این بازدید در راستای تقویت آمادگی دستگاه‌های اجرایی، ارتقای توان مدیریت بحران و افزایش ظرفیت مقابله با حوادث احتمالی، با تأکید بر اهمیت پدافند غیرعامل در حفظ ایمنی شهروندان و تداوم خدمات‌رسانی انجام شده است.