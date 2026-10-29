در پانصدونودونهمین جلسه شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی، ظرفیت پذیرش دانشجویان رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی عمومی در سال ۱۴۰۶ تعیین و شش مناسبت جدید، از جمله مناسبت‌های مرتبط با جنگ رمضان، برای درج در تقویم رسمی کشور تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، غلامرضا بصیرنیا دبیر شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تشکیل جلسه ۵۹۹ این شورا گفت: در این جلسه ماده واحده ساماندهی ظرفیت پذیرش پزشکی و دندانپزشکی عمومی در سال ۱۴۰۶ و برخی مناسبت های نامگذاری تقویم، مطرح و تصویب شد.

بصیرنیا با اشاره به مصوبات قبلی شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی عمومی از سال ۱۴۰۰ به این سو افزود: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان سنجش آموزش کشور، سازمان نظام پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی؛ آمار و ارقام مستند خود را در این خصوص به دبیرخانه ارائه کرده بودند.

وی افزود: در این جلسه گزارش مفصلی از اهداف سیاستی شورای عالی انقلاب فرهنگی در تامین پزشک و دندانپزشک مورد نیاز کشور در مناطق محروم و کم برخوردار و آماده سازی نظام سلامت برای مواجهه با پدیده سالمندی و نیز میزان پذیرش دانشجو در دو رشته مذکور بین سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۵ به منظور دستیابی به سرانه ۲۰ پزشک به ازای هر صد هزار نفر در سال ۱۴۱۰ و ۷۰ دندانپزشک به ازای هر صد هزار نفر در سال ۱۴۱۵ و نیز وضعیت موجود پزشک و دندانپزشک در سطح کشور و استان ها و مقایسه آن با سایر کشور از سوی دبیرخانه شورا و وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی ارائه شد.

دبیر شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: اعضای این شورا ضمن تایید اجرای مصوبات قبلی در خصوص افزایش سالانه ۲۰ درصد ظرفیت پزشکی عمومی و نیز افزایش سالانه ظرفیت دندانپزشکی عمومی به صورت پلکانی تا سال ۱۴۰۵، به منظور اجرای نیاز محور مصوبات این شورا و قانون برنامه هفتم پیشرفت، صیانت از کیفیت آموزش پزشکی و رعایت ظرفیت استاندارد آموزشی و با توجه به شرایط خاص کشور، مقرر کرد ظرفیت پذیرش دو رشته پزشکی و دندانپزشکی عمومی مندرج در دفترچه آزمون سراسری سال ۱۴۰۶ همچنان طبق ظرفیت پذیرش کل این دو رشته در دفترچه آزمون سراسری سال ۱۴۰۵، با کسر ظرفیت منتقل شده از سال ۱۴۰۵ به مهر سال ۱۴۰۶، تعیین شود.

به گفته بصیرنیا، همچنین با توجه به احتساب ۳۰ ‌درصد از ظرفیت پذیرش سال ۱۴۰۶ برای پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری ۱۴۰۵، اختلاف ظرفیت احتساب شده، برای آزمون سال ۱۴۰۶ از طریق افزایش ظرفیت پذیرش سایر رشته‌های گروه پزشکی متناسب با نیاز نظام سلامت جبران می شود.

بصیرنیا افزود: در این جلسه مقرر شد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت شش‌ماه برنامه خود برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز رشته‌های علوم پزشکی در مناطق محروم کشور را با تأکید بر بومی‌گزینی در آزمون سراسری و حمایت مالی از خدمت دانش‌آموختگان این رشته‌ها در مناطق محروم به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نماید.

وی ادامه داد: به وزارت بهداشت مأموریت داده شد در چارچوب قوانین، بسته سیاست‌های مکمل شامل ایجاد مسیرهای جذاب برای استعدادهای برتر در رشته‌های راهبردی، پیشنهاد اصلاحات لازم در سهمیه‌ها با تأکید بر بومی‌گزینی در همه رشته‌های موردنیاز نظام سلامت و اصلاح کوریکولوم و روش‌های آموزشی با هدف افزایش بهره‌وری ظرفیت موجود را تهیه و حسب مورد به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد نماید.

دبیر شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تصویب ۶ مناسبت تقویمی جدید در این جلسه افزود: امسال ۱۸ مناسبت تقویمی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده که در شرف توشیح و ابلاغ از سوی رئیس جمهوری است.