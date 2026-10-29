نماینده ولی فقیه در استان در دیدار معاون بسیج و امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: دشمنان با ایجاد اختلاف میان مردم و مسئولان به دنبال ضربه زدن به نظام هستند؛ در حالی که بیش از ۲۴۰ شب حضور مردم در میدان، توطئه آنها را نقش برآب کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، معاون بسیج و امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور امروز با نماینده ولی فقیه در استان دیدار کرد

نماینده ولی فقیه در استان، در این دیدار با اشاره به خیال خام دشمنان در به شهادت رساندن رهبر انقلاب اسلامی، سرداران نظام و مسئولان کشور گفت: دشمنان گمان می‌کردند با این اقدامات به اهداف خود خواهند رسید، اما امروز ایران اسلامی به عنوان یک قدرت جهانی مطرح است.

آیت‌الله عبادی افزود: دشمنان با ایجاد اختلاف میان مردم و مسئولان به دنبال ضربه زدن به نظام هستند؛ در حالی که بیش از ۲۴۰ شب میدان داری مردم توطئه آنها را نقش برآب کرده است.

وی گفت: بخشی از مشکلات اقتصادی مرتبط با داخل کشور و بخشی مربوط به تحریم‌ها و دشمنان است؛ بنابراین باید در مدیریت داخلی کارشناسی عمل شود و نظارت صحیح و به‌موقع و کنترل ارز و اجناس می‌تواند بسیار مؤثر باشد.

آیت‌الله عبادی در خصوص بدحجابی برخی افراد در جامعه نیز گفت: در این زمینه باید کار فرهنگی انجام شود و از طریق قانون با این پدیده مقابله کرد.

معاون بسیج و امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور هم با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل گفت: پدافند غیرعامل همواره په در دوران جنگ و چه در زمان صلح مورد نیاز است و نوعی مقابله با تهدیدات دشمن محسوب می‌شود که ماهیت آن هر روز تغییر می‌کند.

قمی، با بیان اینکه امروز شاهد یک جنگ ترکیبی با دشمن هستیم، افزود: دشمن همواره سعی و تلاش بر آن دارد که بین مردم و مسئولان شکاف ایجاد کند تا به اهداف شوم خود برسد.

وی گفت: باید همواره زیرساخت‌ها را مصون کنیم تا از کید دشمن حفظ شوند و در مقابل تهدیدات دشمن بتوانیم بر آنها فائق آییم.

معاون بسیج و امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور حضور مردم در بیش از دویست و چهل شب در اجتماعات مختلف در سراسر کشور را امری بی‌سابقه و بی‌نظیر در دنیا برشمرد.

قمی گفت: ایران اسلامی اقتداری متکی بر خداوند را دارد و این ساختار را امام راحل(ره) پایه‌گذاری کرده است.

وی در بحث پدافند غیرعامل، دشمن‌شناسی را یکی از اصول دانست و افزود: زمانی مقاومت جواب می‌دهد که آسیب‌ها را بشناسیم.

معاون بسیج و امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: مردم ما خوب و قدرشناس هستند و تمام مسائل مربوط به خدمت به مردم در قالب یک دستورالعمل با عنوان طرح شهید حجازی به دستگاه‌ها ابلاغ شده است.