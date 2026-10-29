به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، زهرا آقایی، ملی‌پوش پاراوزنه‌برداری بانوان ایران و دارنده نشان نقره بازی‌های پاراآسیایی ناگویا (ژاپن)، با تأکید بر اینکه برای کسب نشان طلای پارالمپیک لس‌آنجلس تلاش می‌کند، گفت: مسیر قهرمانی دشوار، اما پر از افتخار و انگیزه است.

زهرا آقایی در این مراسم با اشاره به چالش‌های مسیر قهرمانی گفت:هرچند مسیر قهرمانی بسیار سخت و طاقت‌فرساست، اما با احساس مسئولیت در این راه قدم گذاشتم تا به هدف نهایی خود برسم و مایه افتخار مردم عزیز ایران و دیار خود باشم.