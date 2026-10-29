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به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل راه و شهرسازی فارس از شرکت ۱۷هزار و ۱۵۵ داوطلب در آزمون ورود به حرفه مهندسان در استان خبر داد و گفت: این آزمون با هدف ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای مهندسان و فراهم شدن زمینه ورود آنان به عرصه فعالیت تخصصی ساختمان برگزار می‌شود.

عبداللهی با اشاره به برگزاری این آزمون در حوزه‌های اداره کل راه و شهرسازی فارس در شیراز و اداره کل راه و شهرسازی لارستان در شهر لار افزود: آزمون ورود به حرفه مهندسان طی دو روز برگزار می‌شود و داوطلبان در رشته‌های مرتبط با ساخت‌وساز، دانش و توانمندی‌های حرفه‌ای خود را ارزیابی می‌کنند.

وی با بیان اینکه مقررات ملی ساختمان شامل ۲۴ مبحث و بیانگر حداقل الزامات فنی در ساخت‌وساز است، اظهار کرد: رعایت این مقررات نقش مهمی در ارتقای کیفیت طراحی، نظارت و اجرای ساختمان‌ها دارد و می‌تواند زمینه ساخت بناهای ایمن‌تر و مقاوم‌تر در برابر حوادث طبیعی، به‌ویژه زلزله، را فراهم کند.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس ادامه داد: پس از قبولی در آزمون و طی مراحل قانونی دریافت پروانه اشتغال، مسئولیت حرفه‌ای مهندسان در حوزه‌های طراحی، نظارت و اجرای ساختمان آغاز می‌شود و نظارت تخصصی و رعایت ضوابط فنی، از عوامل مهم حفظ جان و مال مردم است.

عبداللهی در پایان گفت: نتایج آزمون پس از طی مراحل بررسی، از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان به نشانی inbr.ir اعلام خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود اعلام نتایج حدود دو ماه زمان ببرد.