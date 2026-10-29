با حضور دادستان عمومی و انقلاب مینودشت سند ۲۵۰ هکتار از اراضی ملی منطقه صلاح و چهل چشمه مینودشت به منابع طبیعی تحویل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ محمدصادق محمدی گفت:پیش از این نیز سند ۴۰۰ هکتار از اراضی جنگلی و مرتعی منطقه ساسنگ این شهرستان، صادر و به اداره منابع طبیعی شهرستان، تحویل داده شد.

محمدی لفزود: صدور این اسناد تک برگ ضمن رفع نواقص در سوابق ثبتی پیشین، نقش بسزایی در شفاف سازی مرز‌های اراضی ملی، جلوگیری از هرگونه تعرض احتمالی و کاهش چشمگیر اختلافات ملکی ایفا خواهد کرد.