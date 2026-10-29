وزارت آموزش و پرورش از ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی یوم الله سیزدهم آبان و روز دانش‌آموز در سال تحصیلی ۱۴۰۵ – ۱۴۰۶ با عنوان در میدان حاضر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شیوه‌نامه اجرایی یوم الله سیزدهم آبان و روز دانش‌آموز در سال تحصیلی ۱۴۰۵ – ۱۴۰۶ با عنوان #در_میدان_حاضر ابلاغ شد.

اهداف فعالیت‌های ۱۳ آبان امسال به شرح زیر است:

• افزایش آگاهی و بصیرت سیاسی دانش‌آموزان نسبت به ماهیت استکبار جهانی، به‌ویژه در پرتو تجربه جنگ رمضان

• تقویت روحیه استکبارستیزی، ظلم‌ستیزی و ایستادگی در برابر سلطه‌طلبی در میان نسل نو

• تعمیق هویت ملی، دینی و انقلابی دانش‌آموزان و فرهنگیان از طریق گرامیداشت یوم ا... سیزدهم آبان

• حضور حداکثری و فعال نوجوانان در برنامه‌های سیزدهم آبان، هفته بسیج دانش‌آموزی و نوجوان

• جلوه‌گری عظمت حضور نوجوانان در برابر استکبار جهانی، آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی

• افزایش مشارکت عمومی و حضور گسترده دانش‌آموزان، فرهنگیان و خانواده‌ها در برنامه‌های این مناسبت

• بهره‌گیری بهینه از فرصت ایام‌ا... برای تربیت سیاسی و اجتماعی و تعالی‌بخش نسل نو

• تبیین لزوم خروج نیرو‌های آمریکای جنایتکار از منطقه غرب آسیا و پایان سلطه بیگانه بر کشور‌های منطقه

• همبستگی با نسل نو و دانش‌آموزان کشور‌های منطقه، به‌ویژه ملل تحت ستم و دفاع از ارزش‌های اسلامی و هویت فرهنگی

براساس این گزارش، این فعالیت‌ها با رویکرد‌ها و سیاست‌های زیر ابلاغ شده است:

• رویکرد خلاقیت و نوآوری: پرهیز از اقدامات تکراری و کلیشه‌ای، بهره‌گیری از ابزار‌های نوین فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در طراحی برنامه‌ها

• رویکرد استکبارستیزانه: تبیین ماهیت سلطه‌جویی نظام استکبار جهانی و ضرورت ایستادگی مستمر در برابر ظلم، با نگاهی ویژه به جنایات جنگ رمضان

• رویکرد مشارکت‌جویانه: ترغیب حضور فعال، گسترده و کنش¬گرانه دانش‌آموزان، فرهنگیان و آحاد مردم در مراسم و برنامه‌های این مناسبت

• رویکرد وحدت‌آفرین: تقویت همبستگی اجتماعی و انسجام ملی حول ارزش‌های مشترک انقلاب اسلامی

• رویکرد همکاری بین‌دستگاهی: دعوت از همه دستگاه‌ها و مجموعه‌ها برای ارائه خدمات ویژه به دانش‌آموزان در ایام سیزدهم آبان و هفته نوجوان، به¬منظور ارتقای کرامت آنان در جامعه

• رویکرد بین‌المللی و همبستگی منطقه‌ای: پیوند دادن مبارزه ضداستکباری ایران به جنبش‌های مقاومت مردم منطقه، تبیین مسئله حجاب و تهاجم فرهنگی غرب به‌عنوان نمود سلطه‌گری نوین، و تقویت همبستگی با دانش‌آموزان کشور‌های تحت ستم مانند دانش‌آموزان آذربایجان

گفتنی است فعالیت‌های ۱۳ آبان امسال در سطح مدارس براساس برنامه‌های زیر طراحی شده‌اند:

• نواختن رسمی زنگ روز دانش‌آموز و استکبارستیزی، هم‌زمان در ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه سیزدهم آبان ۱۴۰۵ در تمامی مدارس کشور، مطابق مصوبه ۸۵۴ شورای عالی آموزش و پرورش

• فضاسازی محیطی و بصری مدرسه و کلاس‌ها، متناسب با سلیقه نسل جدید و با مشارکت شورای دانش‌آموزی، با تمرکز بر هویت و اقتدار دفاعی، دفاع مقدس دوازده‌روزه و جنگ رمضان

• تمرین و اجرای سرود حماسی «نسل ضد زورگویی» و سرود «آمریکا، آمریکا، ننگ به نیرنگ تو» در مدرسه برای اجرا در مراسم ۱۳ آبان

• تشویق دانش‌آموزان به مشارکت در مسابقه رادیویی «نسل ضدزورگویی» (تولید پادکست با موضوع تبیین جنایات آمریکا)