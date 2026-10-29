معاون بسیج و امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور در دیدار با استاندار خراسان جنوبی، بر آمادگی دستگاه‌های اجرایی، ذخیره‌سازی کالا‌های اساسی، ایمن‌سازی مناطق پرخطر و استفاده از ظرفیت مردم برای مدیریت شرایط بحرانی تأکید کرد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، معاون بسیج و امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور صبح امروز در دیدار با استاندار خراسان جنوبی، پدافند غیرعامل را از دستاورد‌های مهم امام شهید دانست و گفت: هدف از اجرای برنامه‌های پدافند غیرعامل، افزایش آمادگی در برابر بحران‌ها، جنگ و توطئه‌های دشمن است.

قمی با تأکید بر اینکه همه مناطق کشور خط مقدم پدافند غیرعامل هستند، افزود: باید از ظرفیت فرمانداران، بخشداران و مردم در استان‌های مختلف برای اجرای برنامه‌های این حوزه استفاده کرد.

وی با اشاره به برنامه ریزی برای ذخیره سازی و توزیع کالا‌های اساسی و پیش بینی تمهیدات لازم برای تداوم خدمات ضروری مردم، گفت: استفاده از ظرفیت مردم با محوریت مساجد و محلات و همچنین ایمن‌سازی مناطق پرخطر از جمله برنامه‌های پدافند غیرعامل است.

معاون بسیج و امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور همچنین تأمین برق اضطراری و تجهیزات موتوربرق برای کارخانه‌های تولید آرد و نانوایی‌های دوگانه‌سوز را از جمله اقداماتی دانست که باید در دستور کار قرار گیرد.

استاندار خراسان جنوبی نیز در این دیدار با اشاره به عملکرد پدافند غیرعامل کشور، برگزاری مانور‌های مختلف و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای شرایط بحرانی را از اقدامات مهم این حوزه برشمرد.

هاشمی با بیان اینکه دشمن در شرایط کنونی از ابزار تحریم‌های اقتصادی استفاده می‌کند، افزود: فرمانداران و بخشداران استان برای اجرای برنامه‌های پدافند غیرعامل، از جمله ذخیره‌سازی کالا‌های اساسی و مواد سوختی، آمادگی دارند.

وی همچنین با اشاره به نقش آموزش در مدیریت مصرف انرژی گفت: اجرای طرح همیاران آب، برق و گاز در مدارس می‌تواند با فرهنگ‌سازی در میان دانش‌آموزان، به اصلاح الگوی مصرف در خانواده‌ها کمک کند.

استاندار خراسان جنوبی مدیریت محله‌محور در استان را از اقدامات موفق در این زمینه دانست و بر بهره‌گیری از ظرفیت مردم برای افزایش آمادگی در برابر شرایط بحرانی تأکید کرد.